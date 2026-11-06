Sống tiết kiệm, không dám bật điều hòa, người phụ nữ phẫn nộ khi phát hiện mình trả tiền điện cho hàng xóm suốt 10 năm

Nicole Niceforo sống tại Queens, bang New York, Mỹ. Trong nhiều năm, hóa đơn tiền điện liên tục tăng khiến cô phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Ngay cả vào những ngày hè oi bức, cô cũng không dám bật điều hòa vì lo tiền điện tăng thêm.

Niceforo hạn chế dùng các thiết bị điện và chuyển sang rửa bát bằng tay. Tuy nhiên, những thay đổi đó không giúp hóa đơn giảm xuống. Năm 2016, nghi ngờ có sai sót, cô liên hệ với công ty điện lực Con Edison để yêu cầu kiểm tra công tơ. Theo Mail, công ty hướng dẫn cô liên hệ với ban quản lý tòa nhà.

Sau nhiều năm Niceforo liên tục khiếu nại, ban quản lý mới phát hiện công tơ của cô được đấu nối với 1 căn hộ ở tầng trên. Như vậy, trong khoảng 10 năm, các hóa đơn cô thanh toán lại tính theo lượng điện sử dụng của nhà hàng xóm. Niceforo cho biết cô vô cùng phẫn nộ khi biết chuyện.

Nicole Niceforo. Ảnh: Fox 5 New York

Mức chênh lệch thể hiện rõ trên hóa đơn. Có tháng, Niceforo bị tính gần 180 USD (khoảng 4,6 triệu đồng), trong khi tiền điện thực tế của cô chỉ là 41 USD (khoảng 1,05 triệu đồng).

Con Edison sau đó thừa nhận sai sót bằng văn bản và hoàn trả cho Niceforo hơn 6.000 USD (khoảng 154 triệu đồng). Khoản hoàn trả chỉ tính cho 6 năm, trong khi thời gian cô bị tính nhầm có thể lên tới khoảng 10 năm. Niceforo tiếp tục gửi đơn đến Sở Dịch vụ Công cộng bang New York, yêu cầu được hoàn phần tiền còn lại.

Tại Queens, một phụ nữ khác tên Nicole cũng gặp tình trạng tương tự vào năm 2024. Bà đi nghỉ, không sử dụng điện ở nhà nhưng vẫn nhận hóa đơn cao bất thường. Đến khi hàng xóm đi vắng, lượng điện ghi nhận của bà bất ngờ giảm xuống 0.

Kỹ thuật viên Con Edison sau đó kiểm tra và xác nhận hệ thống dây điện trong tòa nhà bị đấu nối nhầm.