Cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết, 21 ca tử vong

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị Sốt xuất huyết Dengue 2026 do Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức vào sáng nay, 6/11.

Sốt xuất huyết Dengue hiện là một trong những bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn lây truyền có tốc độ gia tăng nhanh nhất trên thế giới, trung bình ghi nhận khoảng 100 đến 400 triệu ca nhiễm mỗi năm. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết Dengue đã gây gánh nặng liên tục suốt hơn 4 thập kỷ. Kể từ năm 1980 đến nay, cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm, và năm nào cũng có ca tử vong. Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue/100.000 dân cao hơn rất nhiều so với các bệnh truyền nhiễm khác - đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và thứ hai về tỷ lệ tử vong trong nhóm bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Cả bốn tuýp huyết thanh virus Dengue (DENV-1, 2, 3, 4) đều lưu hành tại Việt Nam, với tuýp ưu thế thay đổi theo thời gian và khu vực. Sự luân chuyển các tuýp huyết thanh virus, kết hợp biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh và muỗi kháng hóa chất, khiến sốt xuất huyết Dengue ngày càng khó dự báo.

Theo TS. Hoàng Minh Đức, từ đầu năm đến nay cả nước đã vượt mốc 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết cùng 21 trường hợp tử vong. Ông cho biết, đây là điều khiến ngành y tế trăn trở, bởi sau nhiều năm triển khai các biện pháp phòng, chống, tay chân miệng và sốt xuất huyết vẫn là 2 bệnh lưu hành ở Việt Nam.

TS. Đức cho biết, từ đợt dịch năm 1998, khi số ca mắc và tử vong ở mức cao, chúng ta đã triển khai nhiều nghiên cứu và biện pháp phòng, chống. Các hoạt động này có nguồn lực từ chương trình mục tiêu. Tuy nhiên khi chương trình kết thúc, công tác phòng, chống dựa vào ngân sách địa phương. Hiện tại các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết là diệt muỗi và lăng quăng, bọ gậy vẫn đang được duy trì.

TS. Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hà

Cũng tại hội nghị, GS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, sau đợt bùng phát dịch năm 2022, số ca mắc tiếp tục gia tăng đáng kể. Đáng chú ý, xu hướng gia tăng số ca mắc hiện nay không còn diễn biến theo mùa hay theo chu kỳ thời gian như trước đây nữa.

Theo ông Kính, một trong những nguyên nhân cốt lõi được chỉ ra là biến đổi khí hậu làm gia tăng lượng mưa. Các loại muỗi như Aedes aegypti và Aedes albopictus rất thích đẻ trứng ở những nơi có nước đọng, đặc biệt là nước mưa, tạo thành môi trường thuận lợi để muỗi sinh sôi, phát triển mạnh mẽ và bùng phát dịch.

GS Kính nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phòng, ngừa bệnh sốt xuất huyết Dengue, đặc biệt hiện nay khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong đó khuyến nghị kết hợp đồng thời các biện pháp, gồm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết Dengue theo quy định hiện hành cùng với công tác giám sát, phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế và kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh (tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy, lăng quăng).

“Việc kết hợp cùng lúc các biện pháp phòng bệnh chủ động được xem là tín hiệu chính sách phù hợp với khuyến nghị của WHO về chiến lược tích hợp kiểm soát Sốt xuất huyết Dengue”, ông Kính nhấn mạnh.

Trước thực tế sốt xuất huyết Dengue xảy ra quanh năm, các chuyên gia kêu gọi triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng chủ động ở mọi cấp - từ tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực điều trị, đến truyền thông thay đổi hành vi và khuyến khích tiêm chủng phù hợp.