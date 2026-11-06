6 'sát thủ thầm lặng' đẩy trái tim người Việt suy kiệt từng ngày

Nguyên nhân hàng đầu hủy hoại trái tim

Bệnh tim mạch là một trong những loại bệnh đang gia tăng mạnh ở Việt Nam. Bệnh thường diễn biến thầm lặng, nhiều người chỉ phát hiện ra khi bản thân bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ - những biến cố gây ảnh hưởng nặng nề và lâu dài tới chất lượng cuộc sống người bệnh, thậm chí tử vong.

PGS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, gánh nặng bệnh tim mạch đang gia tăng nhanh chóng, ước tính gây ra khoảng 20 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Tại Việt Nam, con số này vào khoảng 200.000 ca, đưa bệnh tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Thói quen thức khuya, dùng đồ ăn liền nhiều khiến trái tim của giới trẻ ngày càng "yếu". Ảnh: AI

PGS Hùng nhấn mạnh, phần lớn các bệnh tim mạch có thể phòng ngừa nếu thực hiện tốt các biện pháp thay đổi lối sống từ sớm như ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng, tăng cường vận động, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia. Theo các nghiên cứu, khoảng 80% số trường hợp nếu duy trì lối sống lành mạnh từ khi còn trẻ có thể phòng tránh được các bệnh tim mạch.

Đi bộ 30 phút, liều thuốc rẻ tiền cứu sống trái tim

Tuy nhiên trên thực tế, có những thói quen phổ biến khiến bệnh tim mạch ngày một gia tăng, đặc biệt ở giới trẻ.

TS. BS. Trần Châu Quyên, nguyên Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng chỉ ra một loạt thói quen là “thủ phạm” khiến bệnh tim mạch gia tăng.

Thiếu hoạt động thể lực: Thiếu hoạt động thể lực là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch. Nếu cơ thể không hoạt động thường xuyên sẽ dẫn đến suy giảm chức năng tuần hoàn, tích tụ mỡ thừa, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường type 2. Chỉ cần 30 phút đi bộ nhanh mỗi ngày cũng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch rõ rệt.

Lạm dụng rượu và đồ uống có cồn: Uống rượu quá mức không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, loạn nhịp tim và đột quỵ. Cồn làm tăng nồng độ triglycerid trong máu và ảnh hưởng đến chức năng co bóp của tim.

Ngủ không đủ, chất lượng giấc ngủ kém: Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và điều hòa hoạt động của cơ thể, bao gồm cả hệ tim mạch. Ngủ < 6 giờ mỗi đêm hoặc giấc ngủ bị gián đoạn có thể gia tăng nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và các bệnh, biến cố liên quan tới tim mạch.

Ăn uống không lành mạnh: Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, nhiều muối, sử dụng nhiều đường tinh luyện (trong đồ uống, các loại bánh kẹo) và ít chất xơ là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề như xơ vữa động mạch, tăng cholesterol máu và béo phì. Do đó, chúng ta nên tối ưu các bữa “cơm nhà” với đủ 4 các nhóm thực phẩm cung cấp 4 nhóm chất dinh dưỡng chính gồm tinh bột (gạo, gạo lứt, khoai, ngô); đạm (cá, tôm, trứng, thịt và đậu đỗ); rau xanh và trái cây; chất béo nên đến từ cá béo, hạt giàu béo như lạc, mắc ca, dầu thực vật nên tránh để cháy khi chế biến.

Căng thẳng kéo dài (stress): Căng thẳng tâm lý kéo dài kích thích cơ thể sản sinh hormone cortisol, làm tăng huyết áp, tăng đường huyết và ảnh hưởng tiêu cực đến thành mạch. Ngoài ra, stress cũng thường có liên quan tới những hành vi không lành mạnh như ăn uống không kiểm soát, uống rượu, hút thuốc, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do vậy, mọi người hãy chủ động giải toả tâm lý bằng những phương thức phù hợp.

Trì hoãn việc giảm cân khi bị thừa cân, béo phì: Thừa cân, béo phì làm tăng gánh nặng cho tim, thúc đẩy quá trình viêm mạn tính và gây ra rối loạn chuyển hóa như tăng đường huyết, rối loạn lipid máu. Khoa học đã chứng minh mức giảm từ 5-10% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện rõ rệt huyết áp, đường huyết và lipid máu, từ đó bảo vệ trái tim. Tuy nhiên, nhiều người vẫn trì hoãn hoặc không có kế hoạch cụ thể để giảm cân. Mỗi ngày trì hoãn là một ngày hệ tim mạch phải chịu áp lực, và biến cố có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Các chuyên gia nhìn nhận, việc thay đổi các thói quen xấu không chỉ phòng ngừa bệnh tim mạch mà còn cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống. Mỗi bước thay đổi nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên trái tim khỏe mạnh trong tương lai. Hãy bắt đầu từ bây giờ, vì một trái tim khỏe, một cuộc sống trọn vẹn.