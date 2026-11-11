iPad Air sắp đổi mới

iPad Air M4. Ảnh: NotebookCheck.

Theo nguồn tin từ DigiTimes, Apple dự kiến trang bị màn hình OLED thay cho LCD trên cả 2 phiên bản iPad Air, nhiều khả năng ra mắt nửa đầu năm 2027.

Tin đồn về iPad Air OLED xuất hiện lần đầu khoảng một năm trước. Vào tháng 10/2025, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple đang phát triển sản phẩm, nhưng chưa thể ra mắt trước năm 2027.

Đến bản tin Power On đăng tải ngày 1/11, Gurman thu hẹp khung thời gian vào nửa đầu năm 2027. Trong khi đó, bài viết mới nhất từ DigiTimes cung cấp thông tin về sản lượng ước tính và nhà cung ứng màn hình.

Cụ thể, Samsung Display dự kiến cung cấp phần lớn tấm nền OLED cho iPad Air. Trong khi đó, BOE muốn sản xuất màn hình cho ít nhất một phiên bản kích thước, song vẫn cần trải qua quy trình kiểm định để trở thành nhà cung cấp chính thức.

Với lượng đơn hàng cho iPad Air và iPad mini, Samsung có thể trở thành nhà cung cấp tấm nền OLED lớn nhất của Apple cho dòng iPad nói chung, còn LG Display vẫn giữ vị trí số một với riêng iPad Pro.

Ước tính từ DigiTimes cho thấy Apple dự kiến sản xuất 4-5 triệu chiếc iPad Air và iPad mini OLED, cũng như 3-4 triệu iPad Pro cho năm 2027. Đáng chú ý khi dự báo sản lượng iPad Pro giảm mạnh so với trước đây (khoảng 10 triệu mỗi năm), lý do chủ yếu đến từ giá bán cao khiến nhu cầu thấp hơn dự kiến.

Theo MacRumors, iPad Air dùng chip M4 hiện tại đều sử dụng màn hình LCD. Nếu chuyển sang OLED, iPad Air sẽ trở thành dòng tablet thứ 3 của Apple sử dụng công nghệ này sau iPad Pro (trang bị lần đầu năm 2024) và iPad mini 2026 (vừa bán ra ngày 6/11).

Tin đồn dự đoán iPad Air sử dụng thiết kế OLED một lớp và tấm nền LTPS nhiệt độ thấp, tương tự công nghệ trên iPad mini. Để so sánh, iPad Pro sử dụng 2 lớp phát sáng giúp tăng cường độ sáng, bên cạnh tấm nền LTPO.

So với LTPS, LTPO giúp điểm ảnh duy trì điện tích lâu hơn giữa chu kỳ làm mới. Nhờ đó, màn hình có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm tần suất làm mới khi hiện ảnh tĩnh.

Trên iPad Pro, màn hình ProMotion có thể thay đổi tần số quét từ 10 Hz đến 120 Hz. Trước đó, DigiTimes dự đoán iPad Air OLED vẫn duy trì tần số quét 60 Hz, đồng nghĩa iPad Pro vẫn là tablet Apple duy nhất sở hữu ProMotion.