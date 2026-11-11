iPad Air OLED nửa đầu 2027: Samsung Display có thể cung ứng chính, tần số quét có thể chỉ 60 Hz

Apple được cho là sẽ chuyển iPad Air từ màn hình LCD sang OLED trong nửa đầu năm 2027, nhưng mẫu máy này nhiều khả năng vẫn dùng tấm nền LTPS và tần số quét 60 Hz. Nghĩa là iPad Air sẽ chưa có ProMotion như iPad Pro. Toàn bộ thông tin dưới đây đến từ các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple chưa xác nhận.

iPad Air OLED. Ảnh minh hoạ.

Lộ trình OLED trên iPad: Air sẽ là dòng thứ ba

DigiTimes cho biết Apple dự kiến trang bị OLED cho cả hai phiên bản kích thước của iPad Air. Màn hình mới sẽ thay thế tấm nền LCD đang dùng trên iPad Air M4.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, iPad Air sẽ là dòng máy tính bảng thứ ba của Apple dùng OLED, sau iPad Pro và iPad mini. iPad Pro là dòng đầu tiên chuyển sang công nghệ này vào năm 2024. iPad mini OLED được giới thiệu trong năm 2026 và bắt đầu bán ra từ ngày 6/11.

Mốc thời gian: từ "khó trước 2027" đến nửa đầu 2027

Thông tin về iPad Air OLED xuất hiện từ khoảng một năm trước. Tháng 10/2025, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang nghiên cứu nâng cấp này, nhưng sản phẩm khó ra mắt trước năm 2027.

Đến bản tin Power On ngày 1/11/2026, Gurman thu hẹp thời điểm dự kiến xuống nửa đầu năm 2027.

Ai sẽ làm màn hình và sản lượng bao nhiêu?

Báo cáo mới nhất của DigiTimes bổ sung thông tin về nhà cung ứng và sản lượng. Samsung Display nhiều khả năng đảm nhiệm phần lớn đơn hàng OLED cho iPad Air.

Trong khi đó, BOE đang tìm cách trở thành nhà cung ứng cho ít nhất một phiên bản kích thước. Doanh nghiệp này vẫn phải vượt qua quy trình kiểm định của Apple trước khi được chọn chính thức.

Nếu nhận lượng lớn đơn hàng cho iPad Air và iPad mini, Samsung Display có thể trở thành nhà cung cấp màn hình OLED lớn nhất của Apple trên toàn bộ dòng iPad. Riêng iPad Pro, LG Display được cho là vẫn giữ vị trí hàng đầu.

Về sản lượng, DigiTimes ước tính Apple có thể sản xuất tổng cộng 4-5 triệu chiếc iPad Air và iPad mini OLED trong năm 2027. Sản lượng iPad Pro được dự báo khoảng 3-4 triệu máy, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 10 triệu chiếc mỗi năm trước đây. Theo nguồn tin, nguyên nhân chủ yếu là giá bán cao. Những con số này mới là ước tính từ chuỗi cung ứng, chưa phải kế hoạch sản xuất chính thức.

OLED nhưng chưa ProMotion: khác biệt nằm ở tấm nền

Theo thông tin MacRumors dẫn lại, Apple nhiều khả năng dùng cấu trúc OLED một lớp kết hợp tấm nền LTPS cho iPad Air, tương tự iPad mini. Trong khi đó, iPad Pro dùng OLED hai lớp phát sáng để tăng độ sáng, đi cùng công nghệ LTPO.

Sự khác biệt giữa LTPS và LTPO nằm ở khả năng điều chỉnh tốc độ làm mới. Với LTPO, các điểm ảnh giữ điện tích lâu hơn giữa các chu kỳ làm mới. Nhờ vậy, màn hình có thể giảm tần số quét khi hiển thị nội dung tĩnh để tiết kiệm năng lượng.

Trên iPad Pro, ProMotion cho phép tần số quét thay đổi trong khoảng 10-120 Hz tùy nội dung. Ngược lại, DigiTimes từng dự đoán iPad Air OLED chỉ hỗ trợ 60 Hz.

Ý nghĩa với người dùng và vị thế của iPad Pro

Nếu thông tin chính xác, iPad Pro sẽ tiếp tục là dòng máy tính bảng duy nhất của Apple có ProMotion, dù iPad Air đã lên OLED. Việc dùng chung công nghệ OLED không đồng nghĩa hai dòng máy có chất lượng hiển thị giống hệt nhau.

Apple vẫn có thể duy trì khoảng cách giữa hai dòng qua cấu trúc tấm nền, độ sáng và tần số quét. Với người dùng iPad Air, đây là một điểm đánh đổi cần cân nhắc: màn hình OLED mang lại nâng cấp về hiển thị, nhưng chưa phải toàn bộ trải nghiệm của iPad Pro.

Hiện thông tin về màn hình, nhà cung ứng, sản lượng và thời điểm ra mắt đều xuất phát từ các nguồn tin trong ngành. Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức về thế hệ sản phẩm này.