Tin nóng công nghệ 11/11: iPhone 20 Pro có thể lột xác với thiết kế mới

1. iPhone 20 Pro có thể sở hữu thiết kế toàn màn hình

Nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone, Apple đang phát triển phiên bản đặc biệt với thiết kế hoàn toàn mới.

Theo MacRumors, iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình cong tràn 4 cạnh, tạo cảm giác như một khối kính liền mạch. Sản phẩm dự kiến xuất hiện vào tháng 9/2027.

Hình ảnh mô phỏng iPhone thế hệ kỷ niệm 20 năm với thiết kế gần như toàn màn hình. Ảnh: MacRumors.

Apple cũng đang thử nghiệm đưa Face ID và camera trước xuống dưới màn hình để loại bỏ phần khuyết trên mặt trước. Các nút bấm vật lý có thể được thay bằng nút cảm ứng lực, tạo phản hồi rung khi nhấn.

Theo các nguồn rò rỉ, iPhone 20 Pro có thể sử dụng chip A21 Pro tiến trình 2 nm, cảm biến camera do Apple tự phát triển và pin ứng dụng vật liệu silicon để kéo dài thời gian sử dụng. Hai phiên bản màn hình 6,41 inch và 6,96 inch cũng đang được nhắc đến.

2. Cách tắt cảm ứng trên MacBook Pro để tránh chạm nhầm

Với thế hệ MacBook Pro trang bị màn hình PROLED XDR, Apple cho phép người dùng điều khiển máy bằng cách chạm trực tiếp lên màn hình. Tuy nhiên, những người quen sử dụng bàn phím và bàn di chuột có thể tắt cảm ứng để tránh thao tác nhầm.

MacBook Pro màn hình PROLED XDR cho phép người dùng tắt thao tác cảm ứng. Ảnh: Apple.

Theo MacRumors, để tắt cảm ứng, người dùng nhấn biểu tượng Apple, chọn Cài đặt hệ thống (System Settings), sau đó vào Trợ năng (Accessibility) và chọn Cảm ứng (Touch).

Tại đây, bật tùy chọn Bỏ qua thao tác cảm ứng (Ignore Touch Gestures). Muốn sử dụng lại màn hình cảm ứng, người dùng chỉ cần tắt tùy chọn này.

Cài đặt này cũng áp dụng khi dùng iPad làm màn hình phụ cho Mac thông qua Sidecar. Ngoài việc tắt hoàn toàn, người dùng có thể vào mục Touch Display để vô hiệu hóa riêng từng cử chỉ. Cách này giúp hạn chế thao tác nhầm mà vẫn giữ những tính năng cảm ứng cần thiết.

3. Claude có thể tự lập kế hoạch ngay trong cuộc họp

Các cuộc họp trực tuyến có thể trở nên thuận tiện hơn khi Anthropic bổ sung tính năng Claude Meetings, cho phép AI tham gia thảo luận và hỗ trợ xử lý công việc ngay trong cuộc họp.

Theo TechCrunch, Claude có thể ghi nhận nội dung, lập kế hoạch, xây dựng tiến độ và trả lời câu hỏi mà không cần chờ cuộc họp kết thúc.

Claude Meetings có thể tham gia cuộc họp và lập kế hoạch công việc theo thời gian thực. Ảnh: Anthropic.

Claude xuất hiện như một thành viên trong cuộc họp Google Meet và thông báo sự hiện diện của mình. AI có thể truy cập các ứng dụng được kết nối để tìm số liệu, tạo bảng kế hoạch và phân chia đầu việc. Sau cuộc họp, toàn bộ tài liệu và nội dung tổng hợp được lưu trên claude.ai để người dùng xem lại.

Claude Meetings hiện được triển khai thử nghiệm cho khách hàng sử dụng gói Team và Enterprise. Anthropic cũng giới thiệu Claude Whiteboards để lập kế hoạch trực quan và Claude Sheets để tạo bảng tính có công thức.

4. Bàn chải đánh răng tự tạo điện, giúp giảm mảng bám và viêm nướu

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển loại bàn chải đánh răng sử dụng những xung điện nhẹ để tăng hiệu quả loại bỏ mảng bám và hạn chế vi khuẩn trong khoang miệng. Thử nghiệm lâm sàng cho thấy thiết bị giúp giảm mảng bám, viêm nướu và tình trạng chảy máu chân răng tốt hơn bàn chải thông thường.

Các chổi tự tích điện tạo ra một dòng điện nhỏ. Ảnh: SCMP.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances, nhóm khoa học tại Đại học Bắc Kinh đã sử dụng vật liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) để chế tạo các sợi lông bàn chải có khả năng tự tạo ra dòng điện nhỏ. Dòng điện này thúc đẩy quá trình hình thành các gốc oxy hoạt tính, góp phần ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

Trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm và trên động vật, bàn chải mới đạt hiệu quả làm sạch trên 99%, đồng thời cho thấy khả năng tương thích sinh học tốt.

Nhóm nghiên cứu tiếp tục thử nghiệm trên 115 người mắc các vấn đề về răng miệng. Những người tham gia được chia thành hai nhóm, sử dụng bàn chải mới hoặc bàn chải nylon thông thường, với cùng hướng dẫn về kem đánh răng và cách vệ sinh răng miệng.

Sau ba tháng, nhóm sử dụng bàn chải tự tạo điện ghi nhận mức giảm mảng bám, viêm nướu và chảy máu nướu đáng kể hơn. Không có người tham gia nào báo cáo tình trạng đau, tê hoặc bị điện giật khi sử dụng thiết bị.

Theo Zhang Xuehui, tác giả chính của nghiên cứu, công nghệ này kết hợp làm sạch cơ học với tác dụng kháng khuẩn, mở ra hướng phát triển mới cho các vật liệu ứng dụng trong chăm sóc răng miệng.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết cần có thêm các thử nghiệm và so sánh với những công nghệ hiện có để đánh giá đầy đủ hiệu quả của thiết bị.

Theo MacRumors, TechCrunch, Scmp