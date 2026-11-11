Nvidia mất 425 tỷ USD vốn hóa sau bê bối CEO Jensen Huang

Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Nvidia Jensen Huang (người giơ ngón tay cái) và Chủ tịch công ty phát triển game của Hàn Quốc Krafton Byung-gyu Chang tại một sự kiện ở Hàn Quốc, tháng 6/2026. ( Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Giá cổ phiếu của Nvidia chốt phiên 10/11 tiếp tục sụt giảm, khiến "gã khổng lồ" chip trí tuệ nhân tạo (AI) mất khoảng 425 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong 2 phiên giao dịch, do những lo ngại liên quan đến bê bối cá nhân của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang.

Cổ phiếu của Nvidia giảm thêm 5,5% trong phiên 10/11, nối tiếp mức giảm 4,3% của phiên trước đó. Trong phiên, giá trị vốn hóa của Nvidia có thời điểm đứng trước nguy cơ mất hơn 470 tỷ USD vốn hóa chỉ trong hai phiên.

Ngày 8/11, ông Huang, 63 tuổi, trong thư gửi nhân viên thừa nhận rằng từng có quan hệ ngoài hôn nhân và bày tỏ sự hối lỗi với gia đình.

Trước đó, những thông tin liên quan đến bà Alice Huang, người phụ nữ có quan hệ với ông, đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Hội đồng quản trị Nvidia cũng đã mở một cuộc điều tra độc lập đối với vị CEO, song cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hay bí mật của tập đoàn bị xâm phạm.

Ông Huang vẫn giữ chức CEO trong thời gian rà soát.

Những bê bối cá nhân của ông Huang đã trở thành một rủi ro lớn hơn đối với Nvidia, đặt ra câu hỏi về công tác quản trị doanh nghiệp cũng như sự phụ thuộc của công ty vào vị CEO, người đã lãnh đạo Nvidia hơn 3 thập kỷ và đưa tập đoàn này trở thành nhà cung cấp chip AI thống lĩnh thị trường.

Ông Huang hiện sở hữu khoảng 3,6% cổ phần công ty, dù không nắm quyền kiểm soát đa số phiếu bầu, và điều hành một cấu trúc tổ chức phẳng bất thường, nơi hàng chục giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp cho ông.

Điều đang khiến các nhà đầu tư lo ngại là liệu vấn đề này chỉ gói gọn trong phạm vi công ty hay sẽ dẫn đến các lệnh hạn chế và gây gián đoạn trên toàn bộ hệ sinh thái cơ sở hạ tầng AI./.