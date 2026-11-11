iPad Air OLED dự kiến ra mắt nửa đầu năm 2027, nhiều khả năng vẫn dùng 60 Hz và chưa có ProMotion

Apple được cho là sẽ chuyển iPad Air từ màn hình LCD sang OLED vào nửa đầu năm 2027, theo thông tin từ chuỗi cung ứng do DigiTimes đăng tải. Tuy nhiên, máy nhiều khả năng vẫn dùng tấm nền LTPS và tần số quét 60 Hz, thay vì công nghệ ProMotion như trên iPad Pro. Apple chưa xác nhận về thế hệ sản phẩm này.

iPad Air OLED. Ảnh minh họa.

Lộ trình đưa OLED xuống toàn bộ dòng iPad

DigiTimes cho biết Apple dự kiến trang bị OLED cho cả hai phiên bản kích thước của iPad Air, thay thế tấm nền LCD trên iPad Air M4 hiện nay. Nếu kế hoạch thành hiện thực, iPad Air sẽ là dòng máy tính bảng thứ ba của Apple dùng OLED, sau iPad Pro và iPad mini.

iPad Pro là dòng đầu tiên chuyển sang công nghệ này vào năm 2024. iPad mini OLED được giới thiệu trong năm 2026 và bắt đầu bán ra từ ngày 6/11.

Thông tin về iPad Air OLED đã xuất hiện từ khoảng một năm trước. Tháng 10/2025, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang nghiên cứu nâng cấp này, nhưng sản phẩm khó ra mắt trước năm 2027. Đến bản tin Power On ngày 1/11/2026, ông thu hẹp thời điểm dự kiến xuống nửa đầu năm 2027.

Ai sẽ cung cấp tấm nền và sản lượng ước tính ra sao?

Báo cáo mới nhất của DigiTimes bổ sung thông tin về nhà cung ứng và sản lượng. Samsung Display nhiều khả năng đảm nhận phần lớn đơn hàng màn hình OLED cho iPad Air.

Trong khi đó, BOE đang tìm cách trở thành nhà cung ứng cho ít nhất một phiên bản kích thước. Doanh nghiệp này vẫn phải vượt qua quy trình kiểm định của Apple trước khi được lựa chọn chính thức.

Nếu tiếp nhận lượng lớn đơn hàng cho iPad Air và iPad mini, Samsung Display có thể trở thành nhà cung cấp màn hình OLED lớn nhất của Apple trên toàn bộ dòng iPad. Riêng với iPad Pro, LG Display được cho là vẫn giữ vị trí nhà cung ứng hàng đầu.

iPad Air và iPad mini OLED: Apple có thể sản xuất tổng cộng 4-5 triệu chiếc trong năm 2027.

iPad Pro: sản lượng được dự báo khoảng 3-4 triệu máy, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 10 triệu chiếc mỗi năm trước đây.

Theo nguồn tin, nguyên nhân chủ yếu khiến nhu cầu iPad Pro thấp hơn dự kiến là giá bán cao. Những con số trên mới là ước tính từ chuỗi cung ứng, chưa phải kế hoạch sản xuất chính thức của Apple.

OLED một lớp, LTPS và bài toán tần số quét

Dù chuyển sang OLED, iPad Air 2027 có thể dùng công nghệ màn hình đơn giản hơn iPad Pro. Theo thông tin MacRumors dẫn lại, Apple nhiều khả năng dùng cấu trúc OLED một lớp kết hợp tấm nền LTPS cho iPad Air, tương tự iPad mini. Trong khi đó, iPad Pro dùng OLED hai lớp phát sáng để tăng cường độ sáng, đi cùng công nghệ LTPO.

Điểm khác biệt giữa LTPS và LTPO nằm ở khả năng điều chỉnh tốc độ làm mới hình ảnh. Với LTPO, các điểm ảnh giữ điện tích lâu hơn giữa các chu kỳ làm mới. Nhờ vậy, màn hình có thể giảm tần số quét khi hiển thị nội dung tĩnh để tiết kiệm năng lượng.

Trên iPad Pro, ProMotion cho phép tần số quét thay đổi trong khoảng 10-120 Hz tùy nội dung. Ngược lại, DigiTimes từng dự đoán iPad Air OLED chỉ hỗ trợ tần số quét 60 Hz.

Cùng OLED không có nghĩa là cùng trải nghiệm hiển thị

Nếu thông tin chính xác, iPad Pro sẽ tiếp tục là dòng máy tính bảng duy nhất của Apple có ProMotion, dù iPad Air đã nâng cấp lên OLED. Việc dùng chung công nghệ OLED không đồng nghĩa hai dòng máy có chất lượng và khả năng hiển thị giống hệt nhau.

Apple vẫn có thể duy trì khoảng cách giữa iPad Air và iPad Pro thông qua cấu trúc tấm nền, độ sáng và tần số quét. Với người dùng, hạn chế đáng chú ý nhất của iPad Air OLED vì vậy có thể là việc chưa được trang bị ProMotion.

Hiện toàn bộ thông tin về màn hình, nhà cung ứng, sản lượng và thời điểm ra mắt iPad Air OLED đều xuất phát từ các nguồn tin trong ngành. Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức.