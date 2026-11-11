Ba quốc gia 'bắt tay' nghiên cứu trồng rau trên Mặt trăng

Một vụ thu hoạch rau quả tại nhà kính EDEN ISS của DLR ở Nam Cực, nơi các nhà nghiên cứu thử nghiệm trồng trọt và đánh giá khả năng vận hành hệ thống trong môi trường khắc nghiệt từ năm 2018. (Nguồn: Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức – DLR)

Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) đang phối hợp với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) nghiên cứu mô hình nhà kính trên Mặt trăng, nhằm cung cấp thực phẩm tươi cho các phi hành gia trong những sứ mệnh dài ngày.

Môi trường trên Mặt trăng có nhiệt độ biến động cực đoan, gần như không có khí quyển, nguồn nước khan hiếm và chịu bức xạ vũ trụ. Vì vậy, việc trồng cây cần được thực hiện trong các hệ thống khép kín, có thể kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng.

Theo dự án Mô-đun Nông nghiệp Mặt trăng – Trình diễn thử nghiệm trên mặt đất (LAM-GTD), nhà kính dự kiến được kết nối trực tiếp với khu vực sinh hoạt của phi hành gia. Thiết kế này cho phép các nhà nghiên cứu thử nghiệm khả năng trồng cây trong môi trường Mặt trăng, đồng thời đánh giá cách tích hợp hoạt động sản xuất thực phẩm với không gian sinh sống của con người.

Trước mắt, mô hình thử nghiệm sẽ được xây dựng hoàn toàn trên Trái đất. Chậm nhất đến năm 2032, ba đối tác sẽ quyết định có triển khai hệ thống trên Mặt trăng hay không và theo phương án nào.

Dự án có thể tận dụng kinh nghiệm từ các nghiên cứu trồng cây trong môi trường khắc nghiệt. Đáng chú ý, từ năm 2018-2023, DLR đã vận hành nhà kính EDEN ISS tại Nam Cực. Sử dụng đèn LED, dung dịch dinh dưỡng và hệ thống tưới chuyên dụng, nhà kính này sản xuất khoảng một tấn rau quả, gồm rau diếp, cà chua, dưa chuột, củ cải và dâu tây.

Các nghiên cứu trên cũng có thể mang lại lợi ích cho sản xuất nông nghiệp trên Trái đất, đặc biệt tại những khu vực khô hạn hoặc thiếu nước. Công nghệ canh tác trong môi trường kiểm soát giúp tiết kiệm nước, năng lượng và diện tích, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

(theo Euronews)