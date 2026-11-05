Gỡ rào cản bằng chuyển đổi số

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, 65 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trong toàn tỉnh được thành lập. Cùng với kiện toàn đầu mối giải quyết TTHC, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước chuyển hoạt động giải quyết thủ tục từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thanh hướng dẫn người dân sử dụng "Trạm Dịch vụ công số" thực hiện thủ tục hành chính

Tại phường Tam Thanh, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới hoạt động CCHC. UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức xử lý công việc, tăng cường tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đặc biệt, việc được tỉnh lựa chọn thí điểm mô hình “Trạm dịch vụ công số” đã mở thêm kênh tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân thực hiện các thủ tục thuận tiện ngay tại cơ sở.

Bà Tạ Thị Phương Thu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thanh cho biết: Trung tâm tập trung hướng dẫn, hỗ trợ để người dân dễ dàng thao tác, sử dụng các tiện ích tại trạm. Những dịch vụ, tiện ích để thực hiện thủ tục chứng thực bản sao, cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh, chứng thực chữ ký và thanh toán trực tuyến được sử dụng nhiều nhất. Từ tháng 8 đến tháng 10/2026, các trạm ghi nhận trên 1.800 lượt người tiếp cận, sử dụng; trên 800 lượt nộp hồ sơ dịch vụ công; hơn 1.300 lượt quét VNeID và gần 100 lượt tạo bản sao số.

Không riêng phường Tam Thanh, hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến toàn tỉnh đạt trên 98%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Những con số này phản ánh chuyển biến trong ứng dụng công nghệ vào giải quyết TTHC.

Để người dân không gặp thêm rào cản khi tiếp cận công nghệ, các cơ quan, đơn vị chú trọng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp. Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân tạo tài khoản, kê khai hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả.

Thanh niên xã Lộc Bình hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số

Ông Vương Văn Son, thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong cho biết: Trước đây, mỗi lần làm thủ tục, tôi còn lúng túng khi kê khai thông tin qua dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại. Nay được cán bộ hướng dẫn cụ thể, tôi đã biết cách đăng nhập, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu kết quả, nhờ đó tiết kiệm thời gian, hạn chế đi lại.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, một số xã, phường còn xây dựng các mô hình hỗ trợ chuyên trách. Bà Vi Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho biết: Xã đã triển khai mô hình “Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết TTHC” với 30 thành viên. Các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản VNeID, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, mọi thao tác đều được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Qua đó, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong quá trình tiếp cận dịch vụ công, đặc biệt là tâm lý e ngại sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, nhất là người cao tuổi.

Cán bộ, công chức cấp xã tham dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu ứng dụng trí tuệ AI và công cụ số trong quản lý giáo dục cấp xã do Sở Nội vụ tổ chức tháng 6/2026

Không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, chuyển đổi số còn hướng đến đổi mới phương thức điều hành, xử lý công việc bên trong các cơ quan hành chính. Ngoài ra, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở thêm hướng nâng cao năng suất lao động. Với khả năng hỗ trợ tổng hợp tài liệu, xây dựng dự thảo văn bản, rà soát lỗi trình bày và xử lý dữ liệu, AI giúp cán bộ, công chức tiết kiệm thời gian, có thêm điều kiện tập trung nghiên cứu, tham mưu và giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Chị Trần Thị Thu Trang, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Lãng cho biết: Được giao phụ trách công tác kiểm soát TTHC, tôi thường xuyên phải xây dựng báo cáo, kế hoạch tham mưu UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC. Việc ứng dụng AI giúp tôi tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, xây dựng dự thảo nhanh hơn, tiết kiệm thời gian xử lý công việc.

Chuyển đổi số trong CCHC không chỉ là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là đổi mới quy trình, cách thức phục vụ. Qua đó, giúp người dân thực hiện TTHC thuận tiện, cán bộ xử lý công việc nhanh chóng, minh bạch hơn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển từ quản lý sang phục vụ, gần dân và vì Nhân dân.