Đổi thay trên bản làng vùng cao

Gần 2 tháng nay, những buổi tối ở thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp đã không còn tĩnh mịch, ảm đạm nữa. Từng nhóm người lớn thong dong đi bộ, uống trà chuyện trò. Tiếng trẻ con nô đùa, đạp xe rộn rã cả một vùng bản cao. Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với hình ảnh trước đây, khi trời vừa chập tối, không ai dám ra đường bởi nỗi lo về tai nạn giao thông hay nạn trộm cắp. Sự thay đổi ấy xuất hiện kể từ khi hệ thống đèn chiếu sáng dài 1,8km chính thức đưa vào vận hành.

Hệ thống điện chiếu sáng mang lại diện mạo mới cho thôn Gia Giã vào ban đêm - Ảnh: T.P

Được biết, hệ thống đèn chiếu sáng có tổng kinh phí 1,3 tỉ đồng, được UBND xã Hướng Hiệp phê duyệt đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương. Mục tiêu của công trình là tạo cảnh quan trong khu vực, bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Từ đó góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Vinh, Trưởng thôn Gia Giã cho biết: “Ngày trước chưa có điện, buổi tối chẳng ai dám ra đường. Vất vả nhất là những lần tập trung người dân họp thôn. Nay có đèn chiếu sáng, trẻ em thoải mái vui chơi, người dân đi lại, vận chuyển nông sản hay giao thương ban đêm thuận tiện hơn nhiều. An ninh trật tự trong thôn nhờ đó cũng ổn định hơn”.

Cùng với thôn Gia Giã, thôn Khe Hà trở thành địa phương thứ 2 hoàn thành lắp đặt hệ thống đèn LED công suất cao đồng bộ dọc các tuyến đường và nút giao thông trọng điểm dài 3,1km với tổng kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng. Kể từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng, sinh hoạt buổi tối tại thôn vùng cao này trở nên rộn ràng hơn. Các chị em phụ nữ trong thôn phát động và duy trì việc tập thể dục, thể thao đều đặn vào mỗi tối.

Chị Hồ Thị Nương, người dân thôn Khe Hà chia sẻ: “Đúng 7 giờ tối thấy đèn đường bật sáng, trong lòng mỗi người dân đều thấy rất phấn khởi. Chúng tôi bảo nhau cố gắng giữ gìn vệ sinh xung quanh cột điện, chặt các cành cây lớn trước mùa mưa bão để bảo vệ hệ thống đèn đường”.

Xác định tầm quan trọng của hệ thống cơ sở hạ tầng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, từ nguồn lực địa phương và các nguồn vận động khác, xã Hướng Hiệp đã chủ động rà soát, lựa chọn đầu tư xây dựng các công trình dân sinh mang tính thiết thực với cuộc sống của Nhân dân.

Hệ thống điện chiếu sáng do UBND xã Hướng Hiệp đầu tư chạy dọc tuyến đường vào thôn Khe Hà - Ảnh: T.P

Dự án Khắc phục khẩn cấp cầu Khe Nghi với tổng mức đầu tư 4,5 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai, mưa lũ của UBND tỉnh và các nguồn khác là một trong những ví dụ như thế. Cây cầu rộng 5m, đường hai đầu cầu được bê tông hóa kiên cố và gia cố mái taluy chống sạt lở.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giải quyết triệt để tình trạng chia cắt giao thông cục bộ trong mùa mưa lũ. Nhờ đó, việc giao thương hàng hóa, nông sản của bà con được thông suốt quanh năm, đồng thời bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

Những công trình thiết thực ấy đã trực tiếp tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong sản xuất lẫn sinh hoạt, tạo nên bước chuyển mình toàn diện cho đời sống nhân dân xã Hướng Hiệp. Sự đầu tư bài bản, kịp thời vào hạ tầng dân sinh không chỉ thúc đẩy giao thương, bảo đảm an toàn cho bà con trong mùa mưa lũ, mà còn thắp sáng niềm tin, tạo đà cho đồng bào vùng cao vững tin bứt phá vươn lên.

Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp Hồ Văn Sinh chia sẻ: Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Hướng Hiệp, việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, đặc biệt là điện chiếu sáng và cầu, đường giao thông có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, xã đã tích cực lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn hỗ trợ khẩn cấp của tỉnh cùng sự đồng lòng của nhân dân để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

"Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống điện thắp sáng đường quê, kiên cố hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Qua đó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và tạo đà phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn", ông Hồ Văn Sinh nhấn mạnh.