Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị ngày 18/09/2026 trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc và ven suối nhỏ do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy siết.

Các địa bàn trọng điểm cần theo dõi nguy cơ thiên tai

Diễn biến thời tiết và dòng chảy làm gia tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn địa chất tại nhiều khu vực. Người dân và chính quyền cơ sở cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các địa bàn sau:

Quảng Trị: Đồng Lê, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Kim Ngân, Minh Hóa, Phong Nha, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.

Tác động và rủi ro có thể xảy ra

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ có khả năng gây ngập úng cục bộ, cuốn trôi tài sản và hoa màu ven bờ. Hiện tượng sạt lở taluy dương, sụt lún nền đường có thể làm gián đoạn giao thông, cô lập các bản làng vùng cao và đe dọa trực tiếp tính mạng người dân sinh sống dưới chân sườn dốc.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, người dân trong khu vực cảnh báo cần thực hiện các biện pháp an toàn sau:

Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khe suối nhỏ khi nước đang dâng cao hoặc chảy xiết.

Chủ động di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản khỏi vùng có nguy cơ sạt trượt đất cao, khu vực chân vách taluy đứng.

Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu bất thường như nứt đất, cây cối nghiêng ngả, nước suối đổi màu đục đột ngột để kịp thời sơ tán.

Cập nhật liên tục thông tin cảnh báo và bản đồ nguy cơ sạt lở từ cơ quan chức năng để có phương án ứng phó phù hợp.