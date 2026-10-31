Độc đáo món cháo vạt giường

Nơi miền đất đỏ bazan xã Cồn Tiên, hiện có nhiều di tích lịch sử-văn hóa và sản vật đặc trưng. Trong đó hệ thống giếng cổ nghìn năm và rau liệt (còn gọi là rau xà lách xoong) là những “đặc sản” độc đáo. Từ tiềm năng này, những năm gần đây địa phương đã nỗ lực khai thác để phát triển du lịch góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.