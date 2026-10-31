Độc đáo món cháo vạt giường
Trên hành trình khám phá dải đất nắng gió Quảng Trị, Diên Sanh không chỉ níu chân du khách bởi những giá trị lịch sử hào hùng, mà còn bởi một thức quà dân dã mang tên gọi độc đáo: Cháo vạt giường. Cái tên mộc mạc ấy bắt nguồn từ chính hình dáng sợi bột được cán mỏng, cắt thành từng sợi dài vuông vức như những thanh vạt giường tre. Đây là món ăn được chắt chiu từ hạt gạo quê hương, vị ngọt thanh của cá lóc đồng và vị cay nồng đặc trưng của nén, tiêu, ớt… Món ăn bình dị này từ lâu đã trở thành niềm tự hào ẩm thực của người dân nơi đây.
Thái Diệu - Võ Quốc - Ngọc Tú (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/doc-dao-mon-chao-vat-giuong-3b86e57/