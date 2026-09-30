Đa dạng dịch vụ chăm sóc bé

Bác sĩ Bệnh viện TNH Lạng Sơn tư vấn cho sản phụ

Mang thai lần đầu, chị V.T.H, phường Lương Văn Tri dành thời gian tìm hiểu các dịch vụ chăm sóc thai sản. Với gói thai sản sinh mổ trọn gói tại Bệnh viện TNH Lạng Sơn, chị H được theo dõi thai kỳ từ tuần 36, thực hiện các thăm khám, xét nghiệm cần thiết. Ngày 9/9 vừa qua, chị H sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai.

Chị H chia sẻ: Sau phẫu thuật, tôi được chăm sóc vết mổ, chiếu Plasma lạnh (phương pháp y học sử dụng tia Plasma lạnh tác động trực tiếp lên bề mặt vết thương hở để diệt khuẩn và kích thích tái tạo mô), vệ sinh, xông thảo dược; em bé được tắm, chăm sóc rốn và thực hiện các dịch vụ chăm sóc sơ sinh. Việc lựa chọn sử dụng dịch vụ thai sản giúp tôi yên tâm hơn khi toàn bộ quá trình từ trước, trong và sau khi vượt cạn được thực hiện theo một lộ trình, giúp giảm bớt những lo lắng, bỡ ngỡ trong lần đầu sinh con.

Ngoài chị H, từ tháng 7/2026 đến nay, đã có trên 100 sản phụ lựa chọn dịch vụ thai sản trọn gói tại bệnh viện TNH Lạng Sơn. Con số này phần nào cho thấy nhu cầu của người dân đối với các dịch vụ chăm sóc SKSS đang ngày càng đa dạng, với sự quan tâm không chỉ ở việc sinh con an toàn mà còn ở quá trình chăm sóc trước, trong và sau sinh.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Thanh Hải, Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện TNH Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, nhiều sản phụ không chỉ quan tâm đến việc theo dõi thai kỳ, sinh con an toàn mà còn có nhu cầu được chăm sóc tốt hơn về thể chất, tinh thần trong và sau sinh. Để đáp ứng nhu cầu này, bệnh viện đã mở rộng các dịch vụ chăm sóc SKSS cho thai phụ trong suốt quá trình mang thai, sinh con và hồi phục sau sinh. Trong đó, các yếu tố như giảm đau khi sinh, không gian riêng tư, chăm sóc mẹ và bé sau sinh hay các dịch vụ hỗ trợ phục hồi được quan tâm hơn.

Không chỉ tại Bệnh viện TNH, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho mẹ và bé trước, trong và sau sinh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Đơn cử như tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, Bắc Sơn… đã triển khai một số dịch vụ chăm sóc sau sinh như: chiếu tia Plasma, vệ sinh tầng sinh môn, xông hơi; đối với trẻ sơ sinh có chiếu tia Plasma cuống rốn, tắm bé và sàng lọc sơ sinh… Việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc giúp người dân có thêm lựa chọn ngay tại tuyến y tế khu vực.

Cùng với các dịch vụ được cung cấp tại cơ sở y tế, nhu cầu chăm sóc mẹ và bé sau sinh cũng tạo điều kiện cho các cơ sở dịch vụ tư nhân phát triển. Từ năm 2017, dịch vụ chăm sóc mẹ và bé bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh và đến nay đã được nhiều người sử dụng. Hiện, toàn tỉnh có gần 20 trung tâm, cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà. Dịch vụ này được thiết kế với nhiều liệu trình từ cơ bản đến chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chi phí tùy theo loại hình dịch vụ và liệu trình, trong đó massage cho mẹ khoảng từ 300.000 đồng/buổi, dịch vụ tắm bé dao động từ 70.000 - 250.000 đồng/buổi.

Chị Đào Huyền Trang, người sáng lập Trung tâm Chăm sóc mẹ và bé Baby Care Lạng Sơn cho biết: Sau 9 năm hoạt động, chúng tôi nhận thấy nhu cầu người dân sử dụng các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé ngày càng tăng. Hiện trung tâm cung cấp các dịch vụ như: massage bầu, dạy tiền sản, hậu sản, chăm sóc vết mổ và tầng sinh môn, massage và hỗ trợ phục hồi sau sinh, chăm sóc, tắm và massage cho trẻ sơ sinh, vệ sinh rốn, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ... Bình quân mỗi năm chúng tôi phục vụ khoảng 300 đến 400 khách hàng.

Những thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ cũng gắn với kết quả chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hiện tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai từ 4 lần trở lên đạt gần 90%; tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế đạt 99,9%; tỷ lệ bà và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh tại nhà đạt trên 82% (vượt chỉ tiêu giao 4,5%)…