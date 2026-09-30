Điều trị thành công bệnh phổi hiếm gặp tái phát nhiều lần

Ngày 30/9, Bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông - Trưởng Khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công trường hợp mắc bệnh tích protein phế nang (Pulmonary Alveolar Proteinosis - PAP) tái phát nhiều lần nhờ phát hiện tác nhân gây bệnh hiếm gặp.

Bệnh nhân là ông A. (60 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi). Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ho kéo dài, khó thở tăng dần khi gắng sức.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tích protein phế nang, bệnh nhân đã được rửa phổi 2 lần nhưng các triệu chứng không cải thiện, tổn thương phổi gần như không thay đổi.

Nam bệnh nhân 60 tuổi được Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện nhiễm vi khuẩn Mycobacterium không lao hiếm gặp.

Tháng 12/2025, bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ nhận thấy bệnh vẫn tái phát dù đã được điều trị theo phác đồ thông thường. Bệnh nhân có ngón tay dùi trống, ran nổ rải rác ở hai phổi, gợi ý tình trạng bệnh phổi mạn tính kéo dài.

Ê-kíp Khoa Nội Hô hấp và Khoa Gây mê Hồi sức sau đó hội chẩn và quyết định thực hiện rửa toàn bộ hai phổi trong cùng một lần can thiệp. Kỹ thuật kéo dài khoảng 3 giờ và thành công.

Đáng chú ý, xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang phát hiện Mycobacterium interjectum, một loại vi khuẩn Mycobacterium không lao rất hiếm gặp trong bệnh tích protein phế nang.

Phát hiện này giúp các bác sĩ xác định tác nhân có liên quan đến tình trạng bệnh kéo dài và tái phát, từ đó chuyển hướng điều trị.

Bệnh nhân được sử dụng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong 6 tháng. Sau điều trị, tổn thương phổi giảm đáng kể, các triệu chứng hô hấp gần như biến mất, khả năng gắng sức được phục hồi và không còn ghi nhận tái phát.

Bác sĩ chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân.

Theo Bác sĩ CK2 Đặng Vũ Thông, bệnh tích protein phế nang là bệnh lý hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 0,6-7 trường hợp/1 triệu người. Bệnh xảy ra khi các chất giàu protein và lipid tích tụ trong phế nang, cản trở trao đổi oxy, gây ho kéo dài, khó thở, giảm khả năng gắng sức và có thể dẫn đến suy hô hấp.

Tại bệnh viện, đây là bệnh nhân thứ 5 được phát hiện mắc bệnh tích protein phế nang và là trường hợp đầu tiên liên quan đến nhiễm vi khuẩn Mycobacterium không lao.

Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh thể tự miễn thường gặp, bệnh tích protein phế nang có thể liên quan đến bệnh lý huyết học, suy giảm miễn dịch, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc các tác nhân nhiễm trùng hiếm gặp.

Vì vậy, với những trường hợp điều trị không hiệu quả hoặc tái phát nhiều lần, việc tìm kiếm nguyên nhân nền có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hạn chế tái phát.