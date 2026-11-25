Đội tuyển Senegal được trao trả lại chức vô địch AFCON. Ảnh: LĐBĐ Senegal

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông cáo ngày 24/11 của CAS cho biết hội đồng gồm 3 trọng tài nhất trí khôi phục kết quả Senegal thắng Maroc 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết hồi tháng 1/2026. Như vậy, Senegal chính thức lần thứ hai đăng quang AFCON, sau danh hiệu đầu tiên năm 2022.

Trận chung kết tại thủ đô Rabat của Maroc trở nên căng thẳng khi trọng tài tham khảo công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) và cho Maroc hưởng phạt đền ở những phút cuối. Phản đối quyết định này, phần lớn cầu thủ Senegal rời sân. Sau khi trận đấu tiếp tục, tiền đạo Brahim Diaz sút hỏng phạt đền, trước khi Pape Gueye ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ, giúp Senegal thắng 1-0.

Tháng 3/2026, CAF bất ngờ đảo ngược kết quả, xử Senegal thua 0-3 và trao chức vô địch cho Maroc, với lý do các cầu thủ Senegal tự ý rời sân khi trận đấu chưa kết thúc. Tuy nhiên, CAS cho rằng việc trọng tài cho phép trận đấu tiếp tục đồng nghĩa các điều kiện nối lại trận đấu đã được đáp ứng, do đó không có cơ sở áp dụng quy định xử thua Senegal.

Chủ tịch CAS Matthieu Reeb nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tòa phải đưa ra phán quyết về kết quả một trận chung kết giải vô địch cấp châu lục.

Phán quyết được Senegal hoan nghênh. Tiền đạo Sadio Mane bày tỏ vui mừng, đồng thời gửi lời động viên tới người dân và các cầu thủ Maroc. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Maroc (FRMF) tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để phản đối quyết định của CAS, đồng thời đặt nghi vấn về cuộc tiếp xúc giữa một thành viên hội đồng xét xử với Chủ tịch FSF trước khi phán quyết được công bố.

Với quyết định trên, Senegal chính thức giữ danh hiệu vô địch AFCON 2026, còn Maroc vẫn có một lần đăng quang, vào năm 1976. Kỳ AFCON tiếp theo dự kiến diễn ra từ tháng 6-7/2027 tại Kenya, Tanzania và Uganda.