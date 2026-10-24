'Con nghiện' trữ ma túy
Ngày 22-10, trong quá trình TTKS địa bàn, Công an xã Triệu Cơ (tỉnh Quảng Trị) phát hiện T.T.A có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, xác minh.
Qua kiểm tra tại khu vực bếp nhà T.T.A, lực lượng Công an phát hiện 10 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tại cơ quan Công an, T.T.A khai nhận số viên nén trên là ma túy mua về cất giấu nhằm mục đích sử dụng. Hiện, Công an xã Triệu Cơ đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/con-nghien-tru-ma-tuy-post359915.html