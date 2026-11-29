Video: Sét đánh vào máy bay chở 125 người ở Nga.

Hãng hàng không Yamal tiết lộ với RIA Novosti: “Vào ngày 25/11, trong quá trình thực hiện chuyến bay YC-185 trên tuyến Tyumen - Sochi trên máy bay Airbus A320, trong khi hạ cánh, chiếc máy bay bị sét đánh trúng. Cuộc hạ cánh diễn ra an toàn. Có 116 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn trên máy bay, không ai bị thương”.

Sau khi sửa chữa, chiếc máy bay đã được phép hoạt động trở lại.

Trước đó, một chiếc máy bay đang bay từ Moskva đến Tomsk đã bị sét đánh hai lần. Tình huống này xảy ra với chiếc Boeing 737-800 khi đang hạ cánh xuống sân bay Siberia. Phi công không bị thương nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Novosibirsk.

Sét đánh trúng máy bay chở khách thoạt nghe có vẻ là sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, các dòng máy bay hiện đại đều được thiết kế để có thể ứng phó với tình huống này. Dòng điện thường truyền dọc theo các bộ phận dẫn điện bên ngoài thân máy bay rồi thoát ra ngoài, thay vì xâm nhập khoang hành khách.

Bên cạnh đó, các hệ thống trên máy bay cũng được trang bị những biện pháp bảo vệ chuyên biệt nhằm hạn chế tác động của sét.

Dù vậy, sét đánh vẫn có thể để lại những dấu vết bên ngoài như vết cháy sém, bong tróc hoặc hư hại lớp sơn, thậm chí gây bỏng nhẹ trên bề mặt thân máy bay. Đặc biệt, phần mũi máy bay - nơi bố trí radar thời tiết cùng các bộ phận làm từ vật liệu composite - cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Trong một số trường hợp, tia sét có thể làm hư hỏng ăng-ten, cảm biến hoặc các thiết bị điện tử.

Vì vậy, sau khi nghi ngờ bị sét đánh, máy bay luôn phải trải qua quy trình kiểm tra kỹ thuật để đánh giá mức độ an toàn. Theo các chuyên gia hàng không, sét đánh không đồng nghĩa với việc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Phi hành đoàn sẽ kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra quyết định phù hợp với tình hình thực tế.