Một câu thoại, nhiều ký ức

Hàng ngàn khán giả tham dự chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ảnh: ĐH

Tối 16/9, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Một câu gọi của bé gái khiến không ít khán giả xúc động. Ảnh: ĐH

Trong phần diễn xuất của chương trình, hình ảnh một em bé gọi cha mẹ và câu nói “Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm…” khiến không ít khán giả xúc động.

Chỉ là một câu thoại trên sân khấu nhưng trong bối cảnh của chương trình, lời gọi ấy gợi lại một thực tế mà nhiều gia đình đã phải đối diện sau đại dịch: những đứa trẻ mất đi cha, mẹ hoặc người thân và phải tiếp tục lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng một điểm tựa quan trọng.

5 năm đã trôi qua kể từ những ngày Covid-19 tác động sâu sắc đến đời sống xã hội. Nhiều ký ức đã dần lùi xa, nhưng với những gia đình có người thân qua đời vì dịch bệnh, sự mất mát vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.

Đặc biệt, với trẻ em, việc mất cha hoặc mẹ không chỉ là một biến cố xảy ra tại thời điểm đại dịch. Đó còn là một chặng đường dài phía trước mà các em phải đi qua khi thiếu đi người thân yêu nhất.

Ngay sau phần diễn xuất, chương trình tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19.

Các đại biểu và khán giả đã thắp những ngọn nến tưởng niệm. Ảnh: BTN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, khách mời và khán giả cùng đứng dậy, thắp nến hoặc bật ánh sáng từ điện thoại. Các tình nguyện viên và những em nhỏ hướng về biểu tượng Giọt Nước, lặng lẽ đặt những ngọn nến.

Hàng ngàn ánh nến và ánh sáng từ điện thoại lần lượt được thắp lên khắp khu vực khán đài.

Khoảnh khắc tưởng niệm diễn ra ngắn nhưng tạo nên khoảng lặng giữa một chương trình nghệ thuật. Những người đã mất được nhắc nhớ, còn những người ở lại tiếp tục được đặt vào trung tâm của sự sẻ chia.

5 năm “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

Chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm nay tiếp nối hành trình mà Báo Thanh Niên đã thực hiện trong suốt 5 năm qua.

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” được Báo Thanh Niên phát động từ giữa tháng 9/2021 với mục tiêu chăm lo cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Sau đó, chương trình mở rộng đối tượng đến những trẻ em không may mất người thân trong bão Yagi năm 2024.

Theo thông tin được công bố, đến nay chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 2.200 trẻ và đồng hành lâu dài với hơn 550 lượt trẻ mồ côi đến khi trưởng thành, với tổng kinh phí hơn 77 tỉ đồng.

Tối 16/9, gần 200 em nhỏ cùng người thân - những gia đình đã và đang được chương trình đồng hành có mặt tại sự kiện.

Con số 5 năm cũng cho thấy sự khác biệt giữa hỗ trợ trước mắt và đồng hành lâu dài. Khi một đứa trẻ mất cha hoặc mẹ, nhu cầu của các em không dừng lại ở những hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn nhất. Việc học tập, sinh hoạt, chăm sóc và quá trình trưởng thành vẫn cần được tiếp tục quan tâm.

Chính vì vậy, từ một chương trình được khởi động trong bối cảnh đại dịch, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã duy trì sự đồng hành với các em trong những năm sau đó.

Ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng

Bên cạnh hoạt động tưởng niệm và tiếp tục hành trình hỗ trợ trẻ em, chương trình năm nay cũng là dịp ghi nhận những đóng góp của Báo Thanh Niên, các cá nhân, doanh nghiệp và quỹ từ thiện trong hoạt động an sinh xã hội.

Tập thể cùng nhiều cá nhân Báo Thanh Niên đón nhận huân chương và bằng khen cao quý. Ảnh: BTN

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo.

Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tặng bằng khen cho 4 cá nhân của Báo Thanh Niên vì những đóng góp trong công tác tổ chức, thực hiện chương trình.

Bốn cá nhân gồm nhà báo Trần Thanh Bình, nguyên Trưởng bộ phận Công tác bạn đọc - Ban Công tác bạn đọc; nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó trưởng ban Công tác bạn đọc; nhà báo Huỳnh Đình Phú, Trưởng ban Chính trị - Xã hội và chị Nguyễn Thị Kim Phượng, chuyên viên Ban Công tác bạn đọc.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 7 tập thể là các doanh nghiệp, quỹ từ thiện và một cá nhân đã tích cực đóng góp, đồng hành cùng chương trình.

Những phần thưởng được trao trong chương trình là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội, đồng thời cho thấy hành trình chăm lo cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi mất mát sau đại dịch đã nhận được sự chung tay của nhiều lực lượng trong xã hội.

Những người ở lại vẫn cần được đồng hành

Chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên VTV9, VTV10 của Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nền tảng số của VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên.

Tại chương trình, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), cũng có những chia sẻ xúc động về các em nhỏ mồ côi.

Ông cho biết bản thân từng trải qua những lo lắng trong đại dịch khi phải thuê chuyên cơ đưa con gái từ Anh về Việt Nam điều trị Covid-19. Từ trải nghiệm đó, ông chia sẻ sự đồng cảm với những gia đình đã mất người thân và kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay hỗ trợ các em.

Tại chương trình ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng gia đình ủng hộ 10 tỉ đồng. Ảnh: BTN

Ông ủng hộ 10 tỉ đồng cho chương trình. Ban đầu, ông dự định đóng góp 2 tỉ đồng từ khoản tiền dành dụm của mình, sau đó với sự động viên của vợ và các con, ông quyết định nâng mức đóng góp lên 10 tỉ đồng.

Ông cũng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng góp sức, nhấn mạnh rằng sự đóng góp không nhất thiết phải là những khoản tiền quá lớn, quan trọng là sự chung tay dành cho những đứa trẻ đang cần được hỗ trợ.

Nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh, Quang Dũng, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm ... mang đến những tiết mục xúc động. Ảnh: ĐH

Từ một câu thoại trên sân khấu đến những ngọn nến trong lễ tưởng niệm, chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” đưa khán giả trở lại với ký ức về đại dịch theo một cách khác: không chỉ nhớ về những người đã mất, mà còn nhìn vào cuộc sống của những người ở lại.

Câu nói trong phần diễn xuất khép lại một khoảnh khắc trên sân khấu, nhưng dư âm của nó còn ở lại với khán giả. Bởi sau 5 năm, những mất mát do Covid-19 không chỉ được nhắc nhớ bằng những con số mà còn hiện diện trong hành trình lớn lên của những đứa trẻ đang cần được tiếp tục yêu thương và đồng hành.