Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng Liệt sỹ trước thềm Đại hội

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức lễ dâng hương bạch Phật, cáo yết Tổ đường tại Chùa Tùng Lâm Ngọc Am.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc; thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước được ấm no hạnh phúc trường tồn, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc.

Đoàn đại biểu dâng hương dâng hoa tri ân tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, đoàn đã thành kính báo cáo thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ qua. Phát huy tinh thần "Hộ quốc an dân", tăng ni, phật tử tỉnh Lào Cai luôn sống "Tốt đời đẹp đạo", tích cực đồng hành với các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn đại biểu dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ trung tâm tỉnh.

Các tăng ni, phật tử cùng tham gia lễ dâng hương trước thềm đại hội.

Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai; tập trung trí tuệ tổ chức đại hội thành công và suy cử ban trị sự khóa mới đủ đạo hạnh, năng lực để phụng sự đạo pháp, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp.