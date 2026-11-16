Xuất khẩu tôm vượt 4,2 tỷ USD

Xuất khẩu tôm đang tăng chậm lại

Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dù vẫn duy trì tăng trưởng nhờ thị trường Trung Quốc và một số thị trường trong khối CPTPP song kết quả tháng 10 cho thấy những dấu hiệu kém thuận lợi. Xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giảm sâu, trong khi áp lực thuế quan, cạnh tranh quốc tế và chi phí sản xuất đang đặt doanh nghiệp trước nhiều thách thức trong giai đoạn cuối năm.

Theo thống kê, tháng 10/2026, xuất khẩu tôm đạt 467,7 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước và gần như đi ngang so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng đạt 4,21 tỷ USD, tăng 8,8%. So với mức tăng 11% trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tiếp tục thu hẹp.

Xét theo sản phẩm, tôm chân trắng vẫn giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 2,62 tỷ USD, chiếm 62,2% tổng xuất khẩu tôm, nhưng chỉ tăng 4,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm chân trắng chế biến thuộc mã HS16 tăng 7%, trong khi nhóm sống, tươi và đông lạnh thuộc mã HS03 chỉ tăng 1,9%.