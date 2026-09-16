Xã Công Hải đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Công Hải (Ban Chỉ đạo 57) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo 57 xã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, hoàn thành 9/12 chỉ tiêu năm. Trong đó, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; 100% thôn duy trì tổ công nghệ số cộng đồng và 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh. Từ ngày 1-1 đến 10-9, xã tiếp nhận 3.540 hồ sơ, trong đó có 3.245 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 3.514 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 97,92%.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã bố trí hơn 1,012 tỷ đồng từ ngân sách để mua sắm, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, điều hành. Trong phát triển kinh tế số, xã có 472/505 người thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, đạt 93,47%.

Trong các tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 57 xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch; tiếp tục phát triển, tái cấu trúc hạ tầng số, cập nhật và liên thông các cơ sở dữ liệu; nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Đồng thời, xã tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng.

LÊ HOÀN