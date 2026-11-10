Về nơi ý Đảng, lòng dân bền chặt

Từ đổi mới cách phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển sinh kế và quảng bá quê hương trên nền tảng số, mỗi mô hình đều cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Tân Lĩnh trong củng cố niềm tin, phát huy sức dân.

Khi cán bộ thay đổi cách nghĩ, cách làm

8 giờ sáng, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh, cán bộ tận tình hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Với người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, sự hướng dẫn kiên nhẫn, dễ hiểu giúp họ tự tin hơn khi tiếp cận các dịch vụ công. Từ những việc làm tưởng như đơn giản ấy, mô hình “Một cửa Tân Lĩnh: Sáng tạo, bản sắc, vì dân” đang tạo chuyển biến trong cải cách hành chính ở cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh luôn phục vụ Nhân dân tận tình, chu đáo.

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ là ứng dụng công nghệ hay rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, còn hướng đến thay đổi thái độ, trách nhiệm của cán bộ. “Sáng tạo” là đổi mới cách hướng dẫn, hỗ trợ người dân; “bản sắc” thể hiện qua không gian công sở gần gũi, ứng xử văn hóa, kết hợp trang phục truyền thống các dân tộc trong những ngày làm việc theo kế hoạch; còn “vì dân” là yêu cầu giải quyết công việc đúng quy định, tận tình và đúng hẹn.

Đặc biệt, với những người gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ chủ động xuống thôn, đến tận nhà hỗ trợ. Ngày 21/10/2026, cán bộ Trung tâm đã đến thôn Phong Tân giúp ông Nguyễn Văn Hải 91 tuổi, khó khăn trong vận động, thực hiện thủ tục liên quan đến phân chia di sản.

Ông Nguyễn Văn Quý, con trai ông Hải, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí cán bộ xã đã quan tâm, trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ bố tôi làm thủ tục. Bố tôi tuổi cao, đi lại khó khăn nên nếu phải đến trụ sở để thực hiện các thủ tục sẽ rất vất vả. Được cán bộ đến tận nhà giúp đỡ, gia đình vừa thuận tiện, vừa cảm nhận được sự tận tình, trách nhiệm của chính quyền đối với người dân”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh đến nhà làm thủ tục cho ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Phong Tân.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã giải quyết 4.385 hồ sơ, trong đó 4.329 hồ sơ trước hạn, đạt 98,7%. Theo báo cáo của Trung tâm, 100% người dân đến giao dịch được hướng dẫn, hỗ trợ; 100% công dân và doanh nghiệp tham gia đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính đánh giá từ mức hài lòng trở lên.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, sát cơ sở, rõ trách nhiệm. Các nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh

Theo đồng chí Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã, phương châm “6 rõ” được triển khai xuyên suốt, từ đơn vị chủ trì, thẩm quyền, nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm đến sản phẩm đầu ra. Cấp ủy lãnh đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được gắn với kết quả công việc và ý kiến của Nhân dân.

Hội Nông dân xã ra quân hỗ trợ chuyển đổi số cho hội viên.

Sự đổi mới ấy bước đầu tạo chuyển biến rõ nét. Đến hết tháng 9/2026, xã có 16/18 chỉ tiêu đánh giá được tiến độ đạt và vượt tiến độ. Đáng chú ý, việc sắp xếp 29 thôn còn 20 thôn nhận được sự đồng ý của 99,98% số hộ tham gia bỏ phiếu. Kết quả này cho thấy khi chủ trương được tuyên truyền, giải thích thấu đáo và người dân được tham gia, đồng thuận sẽ trở thành nền tảng để triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.

Từ việc làm nhỏ đến sức lan tỏa cộng đồng

Nếu cải cách hành chính thể hiện trách nhiệm phục vụ thì các mô hình dân vận, an sinh xã hội lại cho thấy cách Tân Lĩnh khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng.

Nổi bật là mô hình “Mỗi ngày một nghìn - việc nhỏ cho em”, được xây dựng từ mong muốn duy trì sự hỗ trợ thường xuyên đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chi bộ trực thuộc đã vận động đảng viên tham gia đóng góp với mức dự kiến 50.000 đồng/người/tháng, đồng thời kết nối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay.

Đến hết tháng 10/2026, mô hình đã hỗ trợ thường xuyên cho hai anh em sinh đôi Triệu Thừa Tân và Triệu Thừa Niên, sinh năm 2014, ở thôn Cẩu Vè, có hoàn cảnh khó khăn và cần điều trị bệnh lâu dài. Từ tháng 11/2025 đến tháng 10/2026, mô hình tiếp nhận 24,2 triệu đồng, đã trao 21,6 triệu đồng, tương ứng 1,8 triệu đồng mỗi tháng cho cả hai em trong 12 tháng.

Tinh thần ấy còn được lan tỏa qua mô hình “Nâng bước trẻ thơ”, với 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp quỹ tự nguyện hằng tháng để chăm lo học sinh khó khăn; mô hình “Ngôi nhà xanh” do hội viên phụ nữ thực hiện, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Xã Tân Lĩnh phát động hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Ở Tân Lĩnh, dân vận còn gắn với nhiệm vụ gìn giữ bản sắc văn hóa. Tại Trường Tiểu học & THCS Phan Thanh, lớp truyền dạy tiếng Nùng thu hút 28 học sinh tham gia. Bà Nông Thị Nguyên, phụ huynh có con theo học, đánh giá đây là hoạt động thiết thực, giúp các em hiểu hơn tiếng nói, phong tục và cội nguồn dân tộc mình. Khi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng quan tâm, việc bảo tồn văn hóa không còn là nhiệm vụ riêng của một tổ chức mà trở thành ý thức được trao truyền giữa các thế hệ.

Những mô hình này có điểm chung là xuất phát từ nhu cầu thực tế, huy động sự tham gia tự nguyện và hướng đến lợi ích cụ thể. Qua đó, công tác dân vận không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà đi vào giải quyết những vấn đề thiết thân trong đời sống.

Phát huy sức dân, tạo động lực phát triển

Trong phát triển kinh tế, Tân Lĩnh chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, khai thác lợi thế địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân. Mô hình trồng khoai môn Khai Trung là một ví dụ. Với quy mô 2 ha, 7 thành viên tham gia, mô hình tạo việc làm cho 20 lao động, giá trị sản xuất ước khoảng 170 triệu đồng. Dù quy mô chưa lớn, cách tổ chức sản xuất theo nhóm hộ đã mở thêm hướng khai thác tiềm năng đất đai, tạo việc làm tại chỗ.

Mô hình trồng khoai môn Khai Trung đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Cùng với đó, các mô hình tổ hợp tác trồng quế, phát triển kinh tế nhóm hộ tiếp tục được duy trì. Theo kết quả rà soát năm 2026, toàn xã có 16 mô hình đang triển khai, gồm 3 mô hình phát triển kinh tế, 10 mô hình văn hóa - xã hội và 3 mô hình chuyển đổi số.

Cùng với đó, mô hình “Chuyến xe chuyển đổi số vì Nhân dân phục vụ” được duy trì tại 20/20 thôn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số ngay tại cơ sở. Cách làm này góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với những người còn hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, khẳng định vai trò đồng hành của cán bộ trong quá trình xây dựng chính quyền số.

Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, xã còn khuyến khích cán bộ chủ động ứng dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh quê hương. Đồng chí Triệu Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã đã xây dựng các phóng sự, thực hiện livestream giới thiệu cảnh quan, văn hóa, con người và sản vật địa phương. Đây là cách làm mới, góp phần đưa hình ảnh Tân Lĩnh đến gần hơn với cộng đồng, mở ra cơ hội kết nối quảng bá du lịch và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Triệu Văn Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã xây dựng các phóng sự, thực hiện livestream giới thiệu cảnh quan, văn hóa, con người và sản vật trên địa bàn xã.

Đánh giá về vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai các mô hình, đồng chí Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên là cầu nối trực tiếp giữa chủ trương của Đảng với đời sống Nhân dân. Người dân đánh giá cán bộ qua cách lắng nghe, giải quyết công việc và thực hiện những điều đã cam kết. Vì vậy, sự gương mẫu, tận tâm có sức thuyết phục rất lớn.

Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần “6 rõ”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát; lấy chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính làm khâu đột phá. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tăng cường đối thoại, thực hiện dân chủ ở cơ sở và nhân rộng mô hình thực sự hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương.

Có thể thấy, niềm tin của Nhân dân không được tạo dựng bằng lời hứa mà bằng kết quả của những việc làm cụ thể. Khi cán bộ gần dân, trọng dân, biết lắng nghe và hành động vì lợi ích chính đáng của Nhân dân; người dân được tham gia, giám sát và thụ hưởng thành quả, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân sẽ ngày càng bền chặt. Đó cũng chính là nền tảng để Tân Lĩnh phát huy nội lực, tạo đồng thuận và vững bước trên hành trình phát triển.