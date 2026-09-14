Thua Nhật Bản 0-8, HLV Thái Lan nói lý do giữ sức gặp tuyển nữ Việt Nam

ĐT nữ Thái Lan nằm cùng bảng E với ĐT nữ Việt Nam ở ASIAD 2026. Ở trận ra quân diễn ra vào chiều nay (14/9), ĐT nữ Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Natipong Sritong-In thua 0-8 chủ nhà Nhật Bản.

Kết quả này khiến ĐT nữ Thái Lan đứng cuối bảng sau lượt trận đầu tiên, trong khi Việt Nam đứng thứ 3 do thua 1-2 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu diễn ra trước đó.

Nhà cầm quân người Thái Lan giải thích lý do thực hiện thay đổi người trong giờ nghỉ giữa hai hiệp để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại vòng bảng, trong đó có trận gặp ĐT nữ Việt Nam: “Trận thua hôm nay không phải vấn đề về chiến thuật, không phải vấn đề về sơ đồ thi đấu, cũng không phải vấn đề về kỹ năng, mà hoàn toàn là tốc độ phản ứng và tốc độ đưa ra quyết định. Nhằm hướng tới 2 trận còn lại, tôi đã thực hiện những sự thay đổi người trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, bởi tôi muốn giữ sức cho các cầu thủ. Đó là lý do chúng tôi phải có sự chuẩn bị nhất định và tạo điều kiện cho các cầu thủ khác làm quen, thi đấu ở với cường độ đó”.

“Bóng đá không chỉ là câu chuyện về tinh thần đồng đội, mà còn là năng lực cá nhân của từng cầu thủ được kết hợp thành một tập thể. Dù việc thi đấu với tốc độ cao như vậy trong suốt 90 phút vẫn quá nặng đối với thể trạng của ĐT nữ Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đây là cơ hội quan trọng để chúng tôi đánh giá bản thân, nhận ra những điểm cần khắc phục và phát triển để vươn tới trình độ đó trong tương lai”, HLV của ĐT nữ Thái Lan nhấn mạnh.

HLV Natipong Sritong-In thừa nhận khoảng cách về trình độ giữa ĐT nữ Nhật Bản và ĐT nữ Thái Lan - Ảnh: FAT

HLV Natipong Sritong-In cũng thừa nhận Nhật Bản là “một đội bóng tuyệt vời”.

“Thành thật mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi được đối đầu với một đội bóng ở đẳng cấp như vậy. Qua đó, chúng tôi có thể đánh giá bản thân và hiểu tại sao mình không thể làm tốt hơn, bởi tốc độ phản ứng và tốc độ đưa ra quyết định là những yếu tố quan trọng nhất”, ông Natipong Sritong-In lên tiếng.

HLV của ĐT nữ Thái Lan nhấn mạnh sự khác biệt của ĐT nữ Nhật Bản không chỉ nằm ở khả năng phối hợp tập thể mà còn ở năng lực cá nhân của từng cầu thủ.

“Đối phương chơi với tốc độ rất nhanh. Tôi luôn nói rằng, với tôi, bóng đá không chỉ là câu chuyện về tính đồng đội, mà còn là câu chuyện về những cá nhân kết hợp lại thành một tập thể. Đó là năng lực cá nhân của mỗi cầu thủ, khả năng đưa ra quyết định, những quyết định ở từng chi tiết nhỏ trong điều kiện chịu áp lực. Vì vậy, bây giờ chúng tôi bắt đầu hiểu ra và biết cần làm gì để cải thiện bản thân, tiến tới đạt được trình độ cao hơn”, ông Natipong Sritong-In phân tích.

ĐT nữ Nhật Bản ghi 4 bàn mỗi hiệp trước ĐT nữ Thái Lan - Ảnh: FAT

Theo HLV Natipong Sritong-In, thất bại trước một đội bóng đứng hạng 5 thế giới như ĐT nữ Nhật Bản mang lại bài học quý cho ĐT nữ Thái Lan (hạng 49 thế giới). Ông cũng nhấn mạnh rằng ĐT nữ Thái Lan đã chuẩn bị về chiến thuật nhưng không thể ngăn được đối phương ghi bàn.

“Luôn có những điều tích cực khi chúng ta thua một đội bóng ở đẳng cấp như vậy. Chúng tôi không thua một đội có thứ hạng thấp hơn mình. Chúng tôi thi đấu với một đội thuộc Top 5 thế giới, một đội bóng đẳng cấp thế giới. Vì vậy, trước trận đấu, chúng tôi cố gắng chuẩn bị về mặt chiến thuật để chơi theo cách của mình, chứ không chỉ tập trung vào màn trình diễn của Nhật Bản”, HLV Natipong Sritong-In tiết lộ.

HLV của ĐT nữ Thái Lan cho rằng chiến thuật của đội đã bị phá sản khi sang hiệp 2, các cầu thủ suy giảm thể lực và nhận thêm 4 bàn thua: “Tuy nhiên, những gì chúng tôi thấy là màn trình diễn của mình không thực sự tốt trong hiệp hai. Đó là khi đội đã bắt đầu thích nghi và làm quen với tốc độ của đối phương. Nhưng sau đó, khi phải chơi với tốc độ như vậy, ĐT nữ Thái Lan đã suy giảm thể lực, năng lượng giảm xuống và để thủng lưới thêm 4 bàn”.

“Nhưng tôi khá hài lòng với 20 phút đầu hiệp hai. ĐT nữ Thái Lan bắt đầu kiểm soát được tình hình và dần quen với tốc độ của ĐT nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, xét về thể chất, việc duy trì cách chơi này trong suốt 90 phút hiện vẫn hơi quá sức đối với chúng tôi”, HLV Natipong Sritong-In nói tiếp.

ĐT nữ Thái Lan đang đứng cuối bảng E - Ảnh: FAT

Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận thứ hai bảng E vào ngày 17/9/2026. Thầy trò HLV Natipong Sritong-In sẽ gặp ĐT nữ Việt Nam vào ngày 21/9 ở trận cuối vòng bảng. Theo thể thức, 2 đội nhất và nhì của mỗi bảng cùng với 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ lọt vào tứ kết.