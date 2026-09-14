MU lạc đường, Man City khẳng định bản lĩnh

Thất bại 0-1 trước Man City ngay trên sân Old Trafford, trong thế được chơi hơn người phần lớn thời gian, là kết quả khó chấp nhận đối với MU trên hành trình tìm lại vị thế. Ngược lại, chiến thắng trong nghịch cảnh cho thấy Man City dưới thời HLV Enzo Maresca đang sở hữu những phẩm chất cần thiết của một ứng viên vô địch.

Hơn người nhưng vẫn bế tắc

Có những trận thua khiến người ta tiếc nuối, nhưng cũng có những thất bại buộc một đội bóng phải nhìn thẳng vào những vấn đề của mình. Trận derby Manchester ngày 13-9 thuộc trường hợp thứ hai với MU. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, có đủ 11 cầu thủ và từ phút 23 còn được hưởng lợi thế hơn người, nhưng đội bóng của HLV Michael Carrick vẫn không thể giành nổi một điểm. Điều đáng nói không nằm ở việc MU để thua một đối thủ mạnh, mà ở cách họ thất bại. Sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ, MU có hơn một giờ để biến lợi thế quân số thành sức ép. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thiếu những phương án đủ sắc bén để xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Man City. Hai cú sút đưa bóng chạm cột dọc của Marcus Rashford và Kobbie Mainoo chỉ cho thấy sự thiếu may mắn, chứ chưa phản ánh một thế trận áp đảo.

Trận đấu giữa MU - Man City vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.

Vấn đề của MU vì thế không đơn thuần là khả năng tận dụng cơ hội. Đó là khả năng kiểm soát trận đấu khi đứng trước một lợi thế quá lớn. Man City lùi sâu, MU có bóng nhưng không biết tạo khoảng trống; các tiền đạo thường xuyên bị cô lập, còn Bruno Fernandes cũng không tạo được những đường chuyền đủ sức thay đổi cục diện. Carrick đã đưa Benjamin Sesko rồi Joshua Zirkzee vào sân nhằm tăng sức tấn công, nhưng những sự điều chỉnh ấy không tạo ra khác biệt. MU vẫn loay hoay trước một hàng thủ chỉ còn 10 người. Khi một đội bóng muốn trở lại vị thế cạnh tranh chức vô địch nhưng lại bất lực trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy, sự thất vọng của người hâm mộ là điều khó tránh khỏi.

Man City biết cách thắng trong nghịch cảnh

Nếu MU phải tự trách mình thì Man City có quyền hài lòng về bản lĩnh được thể hiện tại Old Trafford. Chiếc thẻ đỏ của Foden tưởng như đẩy đội khách vào thế khó, nhưng HLV Enzo Maresca đã nhanh chóng giúp các học trò thích nghi. Man City chủ động thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Họ không cố chơi tấn công với 10 người mà tập trung vào điều quan trọng nhất: không để MU biến lợi thế quân số thành bàn thắng. Đó là sự tỉnh táo đáng chú ý của một đội bóng đang bước vào giai đoạn chuyển giao sau thời Pep Guardiola. Khi thế trận yêu cầu phải phòng ngự, Man City phòng ngự; khi có khoảng trống để phản công, họ lập tức tận dụng.

Cuộc đối đầu giữa MU - Man City luôn diễn ra căng thẳng, hấp dẫn.

Sự xuất hiện của Iliman Ndiaye đầu hiệp hai càng cho thấy khả năng điều chỉnh của Maresca. Cầu thủ người Senegal giúp Man City có thêm một điểm nhận bóng, giữ bóng và kéo đội hình MU ra khỏi trạng thái áp sát. Nhờ đó, đội khách không hoàn toàn bị dồn vào thế chống đỡ. Và khi cơ hội xuất hiện, Erling Haaland một lần nữa chứng minh giá trị của một tiền đạo đẳng cấp. Bàn thắng ở phút 60 giúp Man City vượt lên và sau đó họ bảo vệ thành công tỷ số 1-0. Pha lập công gây tranh cãi khi VAR kiểm tra tình huống việt vị, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế rằng Man City đã tận dụng tốt khoảnh khắc quyết định, trong khi MU không thể làm được điều tương tự.

Chiến thắng tại Old Trafford vì thế mang ý nghĩa lớn hơn 3 điểm. Man City đang khởi đầu mùa giải toàn thắng và Haaland tiếp tục là điểm tựa trên hàng công. Với 9 bàn trong các trận derby Manchester tại Premier League, tiền đạo người Na Uy đã vượt qua Wayne Rooney và Sergio Aguero để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất ở cuộc đối đầu này. Quan trọng hơn, Man City cho thấy họ vẫn có khả năng giành chiến thắng trong những trận đấu không diễn ra theo kịch bản mong muốn. Đó là phẩm chất đặc biệt quan trọng nếu Maresca muốn duy trì cuộc đua đường dài với Arsenal và những ứng viên khác.

Mùa giải vẫn còn rất dài và chưa thể vội khẳng định Man City sẽ trở lại ngôi vương. Maresca còn phải chứng minh khả năng duy trì sự ổn định khi lịch thi đấu bước vào giai đoạn khắc nghiệt, đặc biệt với sự đan xen của Premier League và Champions League. Nhưng Old Trafford đã đem đến một tín hiệu rõ ràng: Man City không dễ dàng đánh mất vị thế của mình chỉ vì thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Họ vẫn có Haaland, vẫn có khả năng thích ứng và trên hết là bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều lần đứng trên đỉnh cao.

Còn với MU, trận derby này là lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn. Thua Man City không phải điều đáng xấu hổ, nhưng thua trong thế hơn người suốt phần lớn trận đấu lại là câu chuyện khác. Muốn trở lại ngôi vương, MU trước hết phải học cách tận dụng những cơ hội và lợi thế mà chính họ tạo ra. Old Trafford từng là nơi những đối thủ phải chịu sức ép khủng khiếp. Nhưng trong trận derby lần này, đội chủ nhà lại bất lực trước 10 người của Man City. Khoảng cách giữa hai đội vì thế không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở bản lĩnh và khả năng xử lý những thời điểm quyết định.