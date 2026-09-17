Saudi Arabia đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn

Hình ảnh về một tay súng Houthi được cắt từ một video do Ansar Allah, cơ quan truyền thông của Houthi, đăng tải ngày 15-9-2026. Ảnh: ANSAR ALLAH MEDIA OFFICE

Theo các nguồn tin trên, Saudi Arabia đã đề nghị Pháp, Anh, Pakistan và Ai Cập hỗ trợ để giúp phòng thủ chống lại tên lửa, máy bay không người lái (drone) của Houthi. Hiện phía Saudi Arabia chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin này.

Động thái của Saudi Arabia được đưa ra trong bối cảnh Mỹ, một đồng minh và là nhà cung cấp vũ khí cho quốc gia vùng Vịnh, cũng đang rơi vào tình cảnh cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn. Trong khi đó, giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi ngày càng leo thang. Mới nhất, ngày 16-9, Saudi Arabia cáo buộc Houthi dùng drone tấn công Mecca, thành phố linh thiêng của người Hồi giáo. Lực lượng Houthi đã phủ nhận tuyên bố của Saudi Arabia.

Theo Báo Los Angeles Times, một quan chức tại khu vực Trung Đông nhận định Saudi Arabia đang ở trong “tình thế rất khó khăn”, vì Riyadh không chỉ phải bảo vệ các căn cứ quân sự, cơ sở quan trọng của chính phủ mà còn cả các cơ sở dầu mỏ trên khắp vương quốc.