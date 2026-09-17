Lối thoát cho xung đột Nga - Ukraine: Kỳ vọng hòa bình mong manh

Ukraine cho biết đang chuẩn bị cho việc tái khởi động cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ vào tháng 10. (Nguồn: newsonair.gov)

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moscow cởi mở với các cuộc đàm phán và hy vọng có thể gặp lại nhau theo thể thức ba bên trong thời gian tới để tiếp tục đối thoại.

Trước đó, Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump đã tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau đó tiếp tục chuyến đi tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là tín hiệu cho thấy Washington muốn đưa xung đột Ukraine trở lại chương trình nghị sự sau thời gian dài bị sao nhãng bởi cuộc xung đột Iran.

Thế bế tắc trên chiến trường cũng khiến người ta hy vọng các bên đối đầu phải suy tính thiệt hơn. Sau hơn 4 năm xung đột với nhiều cung bậc, cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất lớn nhưng chưa bên nào đạt được mục tiêu. Dù Nga tiếp tục có bước tiến trên chiến trường, Ukraine vẫn duy trì khả năng tấn công vào lãnh thổ Nga.

Cánh cửa đến bàn đàm phán đã hé mở. Tuy nhiên, tìm giải pháp dung hòa quan điểm của hai bên đối đầu không phải là điều dễ dàng. Trong khi Moscow khẳng định cần giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” dẫn đến xung đột và tính đến thực tế trên chiến trường, thì Kiev kiên quyết không thỏa hiệp với một thỏa thuận buộc Ukraine phải từ bỏ chủ quyền với những vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố thuộc về mình.

Ngay cả giải pháp áp dụng phương án tiếp cận từng bước, như tìm kiếm “thỏa thuận ngừng bắn cục bộ”, “lệnh ngừng bắn trên không”, “lệnh ngừng bắn về năng lượng”… cũng gặp phải lực cản không nhỏ bởi tâm lý đối đầu và thiếu niềm tin từ cả hai phía.

Một mùa Đông khắc nghiệt nữa lại đang đến gần, thử thách không chỉ binh lính trên chiến trường mà cả người dân thường sau chiến tuyến. Làm sao tìm một điểm giao giữa những yêu cầu đối nghịch của Nga và Ukraine là điều mà dư luận đang trông chờ.