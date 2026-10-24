Sai trước rước tội sau

Cơ quan Công an khởi tố 3 đối tượng: Phục, Huynh và Đô.

Ngay sau đó, anh T.định đến cơ quan Công an trình báo vụ việc thì Phục cùng Huỳnh Ngọc Huynh (2003), Huỳnh Lê Đô (2003, cùng trú trú xã Tam Hải) dùng vũ lực khống chế, đưa anh T.về quán bi-a của Phục nhằm ngăn cản việc trình báo Công an. Từ tin báo của anh T., Công an xã Tam Hải đã điều tra làm rõ hành vi khống chế, giữ người trái pháp luật của 3 đối tượng: Phục, Huynh và Đô. Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, ngày 23-10, Trưởng Công an xã Tam Hải cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Huynh, Huỳnh Lê Đô và Huỳnh Ngọc Phục về hành vi: “Bắt, giữ người trái pháp luật”.