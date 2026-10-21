Những cô lái đò tại Tràng An

Những cô lái đò trở thành những “hướng dẫn viên” đặc biệt trên hành trình đưa du khách khám phá Tràng An.

Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Kể từ thời điểm đó đã mở ra một chặng đường phát triển mới cho du lịch Ninh Bình, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với sức hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên, những người chèo đò đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá di sản.

Tại bến thuyền Tràng An, hiện có khoảng 1.400 người làm nghề chèo đò chở khách du lịch, độ tuổi từ 26 đến 69 tuổi, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 90%.

Trước đây, lực lượng chèo đò chủ yếu là những người trung niên, thì những năm gần đây đã thu hút thêm lao động trẻ. Thu nhập từ nghề được cải thiện là một trong những yếu tố giúp người dân gắn bó hơn với công việc này.

Để được làm nghề, người chèo đò phải trải qua khóa đào tạo ngắn hạn, hoàn thành các bài thi sát hạch và được cấp chứng chỉ. Công việc chèo đò tại Tràng An không đơn thuần là đưa khách từ điểm xuất phát đến nơi tham quan rồi trở về. Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, đòi hỏi người chèo đò phải bền bỉ với nhịp chèo và duy trì sự tập trung trong suốt hành trình.

Những cô lái đò đội nón lá, niềm nở đón khách ở bến thuyền đã trở nên quen thuộc tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Hành trang cho một ngày làm việc của các cô lái đò gồm: Áo phao, ô, áo mưa, nước uống và hộp cơm, được xếp gọn vào một chiếc làn. Những vật dụng ấy theo họ qua từng chuyến đi, giữa những ngày nắng nóng hay khi thời tiết không thuận lợi.

Gắn bó với nghề chèo đò tại Tràng An suốt 20 năm qua, cô Giang Thị Lệ (ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã chứng kiến những đổi thay của vùng đất quê mình cùng sự phát triển của du lịch.

Với cô Lệ, công việc hiện tại phù hợp với sức khỏe, mang lại niềm vui và có thêm thu nhập để cải thiện đời sống gia đình. Lượng khách trong nước và quốc tế đến Tràng An ngày càng đông khiến những người làm nghề như cô Lệ càng thêm phấn khởi.

Cô Giang Thị Lệ gắn bó với nghề chèo đò tại Tràng An suốt 20 năm qua.

Trong những năm tháng chèo đò, điều khiến cô nhớ nhất không chỉ là những chuyến đi, mà còn là tình cảm của du khách dành cho mình. Hành trình phục vụ du khách không chỉ kết thúc chuyến tham quan khi thuyền cập bến. Đôi khi điều còn đọng lại chính là sự thân tình, những lời hỏi thăm và việc du khách vẫn nhớ đến mình sau nhiều năm.

“Tôi nhớ mãi những kỷ niệm du khách đã đi Tràng An, khi nhiều năm sau họ quay trở lại, họ nhìn thấy tôi thì liền reo lên và gọi tên tôi, hỏi thăm sức khỏe. Lúc đó tôi rất xúc động. Tôi cảm ơn du khách đã nhớ đến mình”, cô Giang Thị Lệ bộc bạch.

Những cô lái đò luôn niềm nở chào đón khách du lịch.

Cũng như cô Lệ, cô Nguyễn Thị Thảo (57 tuổi) đã có 20 năm gắn bó với nghề chèo đò tại Tràng An. Cô Thảo cho biết, thu nhập của người chèo đò được tính theo từng chuyến. Vì vậy, khi Tràng An đông khách, số chuyến tăng lên và thu nhập của người lao động cũng được cải thiện.

“Công việc gắn với lượng khách du lịch khiến cuộc sống có những thời điểm bận rộn hơn, nhưng cũng đem lại niềm vui khi nghề đã tạo thêm thu nhập ổn định. Gia đình tôi có 4 người con, nhờ nguồn thu nhập từ nghề chèo đò mà các con đều được ăn học đến nơi đến chốn”, cô Thảo chia sẻ.

Còn đối với cô Nguyễn Thị Anh (59 tuổi), mỗi chuyến đò là một dịp để người chèo đò quảng bá, giới thiệu tới du khách những nét nổi bật của Khu du lịch Tràng An.

Cô Nguyễn Thị Anh cho biết, việc thường xuyên tiếp xúc với khách quốc tế cũng tạo điều kiện để các cô học hỏi thêm từ vựng tiếng Anh qua từng chuyến đi. Những trải nghiệm thực tế ấy giúp cô tích lũy thêm vốn giao tiếp, phục vụ tốt hơn cho công việc và tạo sự gần gũi với du khách.

Nụ cười rạng rỡ của các cô lái đò.

Hình ảnh những người phụ nữ chèo đò tại Tràng An không chỉ gắn liền với những nhịp chèo bền bỉ, mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương Ninh Bình. Với sự tận tụy, thân thiện và lòng mến khách, họ trở thành những “hướng dẫn viên” du lịch đặc biệt, lan tỏa hình ảnh di sản Tràng An đến với du khách trong nước và quốc tế.