Lớn lên qua từng trận đấu

Còn thời gian là còn thi đấu

Nguyễn Thị Vân Anh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, rồi đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục dồn lên trong hơn hai phút cuối. Những cơ hội tiếp theo không trở thành bàn thắng. Trận giao hữu với New Zealand tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM, chiều 12.11 khép lại bằng thất bại của đội chủ nhà.

Bàn thắng muộn không đủ thay đổi kết quả, nhưng cách các cầu thủ tiếp tục thi đấu đáng được ghi nhận. Khi khoảng cách vẫn còn và thời gian đang hết, giữ được khả năng phối hợp, tìm kiếm cơ hội là yêu cầu nghề nghiệp cụ thể. Sự bền bỉ có thể nhìn thấy ở những pha bóng ấy, không cần thêm lời tô đậm.

Cũng cần nhìn thẳng phần chưa làm được. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước trong hiệp đầu, sau đó để đối phương vượt lên; bàn thua thứ ba xuất phát từ đường chuyền thiếu chính xác ở phần sân nhà. Ban huấn luyện chuyển sang phương án tăng cường tấn công trong những phút cuối và có bàn rút ngắn cách biệt.

Những diễn biến đó cung cấp chất liệu để làm việc: vì sao lợi thế không được giữ, lựa chọn chuyền bóng cần thay đổi thế nào, cách phối hợp nào có thể giúp đội thoát khỏi sức ép? Trận giao hữu có ích khi những câu hỏi ấy được đưa trở lại sân tập. “Tích lũy kinh nghiệm” chỉ thực sự có nghĩa nếu lần gặp tình huống tương tự, cầu thủ có thêm khả năng xử lý.

Pha tranh chấp trong trận giao hữu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM, ngày 12.11.2026. Ảnh: VFF.

Thử thách trên sân có giá trị bởi nó không chiều theo điều người tập đã quen. Đối thủ gây sức ép, hạn chế khoảng trống, buộc quyết định phải được đưa ra nhanh hơn. Những gì có thể thực hiện trong buổi tập cần được kiểm nghiệm giữa các tình huống ấy. Muốn cầu thủ vững vàng, phải tạo điều kiện để họ gặp khó và học cách giải quyết cái khó.

Trao cơ hội trước khi đòi thành tích

Ngay từ buổi tập đầu tiên ngày 2.11, HLV trưởng Huỳnh Thị Thanh Khiết đã xác định đợt tập trung này có nhiệm vụ đánh giá những nhân tố trẻ. Bà nêu các gương mặt mới gồm H Thư Buôn Krông, Bùi Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Huỳnh Như; đồng thời nhấn mạnh việc nhận diện điểm mạnh, hạn chế qua thi đấu quốc tế để chuẩn bị cho những giải tiếp theo.

Mục tiêu được công bố trước khi bóng lăn là căn cứ cần thiết để nhìn nhận kết quả. Nếu nhiệm vụ là phát triển lực lượng, đánh giá phải bao gồm khả năng thích nghi, mức độ phối hợp và sự tiến bộ của từng người. Tỷ số vẫn quan trọng, nhưng không thể thay toàn bộ công việc quan sát chuyên môn.

Trao cơ hội cho người trẻ cũng đòi hỏi trách nhiệm từ người trao. Được gọi vào đội tuyển là khởi đầu; để cơ hội có ích, cầu thủ cần hiểu mình được yêu cầu điều gì, điểm nào phải sửa và sẽ được đánh giá bằng tiêu chí nào. Sự tin tưởng khi ấy có nội dung rõ ràng. Người trẻ biết mình phải làm việc, đồng thời biết nỗ lực ấy được theo dõi nghiêm túc.

Đây là phần đầu tư dễ bị khuất sau những kỳ vọng thành tích. Tổ chức trận đấu quốc tế, bố trí thời gian tập luyện, chuẩn bị đối thủ phù hợp đều nhằm tạo môi trường mà trong đó năng lực có thể được thử và được nâng lên. Với vận động viên, những điều kiện ấy thiết thực hơn lời khích lệ chung chung: họ có nơi chứng minh khả năng, có người hướng dẫn và có cơ hội làm lại sau sai sót.

Nhìn rộng ra, phát triển thể thao nữ cần được tiếp sức bằng chính sự đều đặn đó. Khi cơ hội tập luyện và thi đấu được duy trì, lựa chọn theo nghề của các cô gái có thêm cơ sở. Công chúng cũng có điều kiện biết đến họ qua quá trình làm nghề, hiểu sở trường, nhận ra tiến bộ, hình thành sự gắn bó vượt qua cảm xúc của từng trận thắng.

Kiên nhẫn cũng là đầu tư

Công tác chuẩn bị lần này còn phải thích ứng với thay đổi lịch thi đấu. Theo thông tin VFF công bố ngày 4.11, dẫn thông báo của Ủy ban Olympic Việt Nam, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 chuyển từ tháng 12.2026 sang thời gian 28.3–8.4.2027. Kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển futsal Việt Nam được rà soát, điều chỉnh theo lịch mới.

Có thêm thời gian không tự động đồng nghĩa với chuẩn bị tốt hơn. Quỹ thời gian ấy cần được tổ chức thành những giai đoạn có mục tiêu, có kiểm tra và có điều chỉnh. Trong thể thao, sự kiên nhẫn của người quản lý phải thể hiện bằng khả năng giữ công việc chuyên môn đi đúng hướng, kể cả khi lịch thi đấu thay đổi hoặc kết quả trước mắt chưa thuận lợi.

Sự kiên nhẫn của công chúng cũng có ý nghĩa. Cổ vũ không buộc phải bỏ qua lỗi chuyên môn; ngược lại, quan tâm nghiêm túc là biết phân biệt sai sót cần sửa với sự phủ định cả quá trình. Những nhận xét cụ thể giúp cuộc trao đổi về thể thao có ích hơn. Cầu thủ cần chịu trách nhiệm về phần việc của mình, đồng thời cần được nhìn nhận như những con người đang học hỏi và hoàn thiện nghề nghiệp.

Theo lịch VFF công bố, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ gặp lại New Zealand lúc 16 giờ ngày 14.11, tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng.

Cuộc tái đấu vì thế đáng chờ đợi ở cả những điều nhỏ: cách xử lý bóng khi bị áp sát, sự hỗ trợ giữa đồng đội, khả năng giữ bình tĩnh lúc thế trận khó khăn. Chiến thắng là mong muốn chính đáng. Nhưng trước khi có thể đòi hỏi chiến thắng bền vững, cần chăm chút những năng lực làm nên nó.

Bàn thắng của Vân Anh đã không cứu được kết quả trận đầu. Nó vẫn giữ lại hình ảnh các cầu thủ tiếp tục tìm đường tới khung thành khi thời gian còn rất ít. Trận sau bắt đầu từ công việc sửa mình sau trận trước. Có những bước tiến của thể thao Việt Nam được tạo nên âm thầm như vậy, trước khi hiện thành thành tích để chúng ta cùng vui.