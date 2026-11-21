Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Hà Nội.

Liên hoan năm nay có chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors." Sự kiện không chỉ tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập./.