'Khu bảo tồn' con người

“Tôi không phải AI”

Năm 1950, nhà toán học Alan Turing đặt ra câu hỏi nổi tiếng: “Liệu máy móc có thể suy nghĩ?”. Từ đó, phép thử Turing ra đời nhằm xem xét liệu máy móc có thể giao tiếp đến mức con người khó phân biệt được với đồng loại của mình. Hơn 75 năm sau, câu hỏi ấy dường như đang bị đảo ngược. Khi trí tuệ nhân tạo có thể viết văn, vẽ tranh, sáng tác âm nhạc và lập trình, chính con người lại phải chứng minh những sản phẩm trí tuệ ấy thực sự thuộc về mình. Từ chỗ kiểm tra xem máy móc có giống con người hay không, chúng ta bắt đầu kiểm tra xem con người có thực sự tự mình làm ra những điều mà máy móc cũng có thể làm.

Cuối năm 2022, họa sĩ người Việt Ben Moran bị xóa tác phẩm A Muse in Warzone khỏi cộng đồng nghệ thuật r/Art trên Reddit vì bị nghi sử dụng AI, dù đây không phải tác phẩm do AI tạo ra. Tháng 7/2023, chính OpenAI cũng phải ngừng cung cấp công cụ nhận diện văn bản AI vì độ chính xác thấp, trong đó có những trường hợp nhận diện nhầm văn bản do con người viết. Những sự việc ấy phơi bày một nghịch lý: Sự xuất sắc, vốn từng là bằng chứng của tài năng, giờ đây đôi khi lại trở thành lý do khiến tài năng bị nghi ngờ. Một học sinh viết hay phải giải thích mình không dùng ChatGPT, một họa sĩ vẽ đẹp phải xuất trình bản phác thảo, một nhà văn có thể phải lưu giữ từng lần chỉnh sửa để chứng minh những câu chữ là của mình. Phải chăng chúng ta đang tiến đến thời điểm mà sáng tạo của con người cũng cần một thứ giấy chứng nhận xuất xứ?

Thuật ngữ “Made by Human” dự báo sẽ là xu hướng sắp tới. Nguồn: eonsr.com

Từ “Tôi tư duy” đến “Tôi chứng minh”

Trong tác phẩm Luận về phương pháp năm 1637, triết gia René Descartes đưa ra mệnh đề nổi tiếng: “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”. Gần bốn thế kỷ sau, khi máy móc có thể mô phỏng ngày càng nhiều biểu hiện của tư duy, sự tồn tại và năng lực của con người trên không gian số dường như không còn được mặc nhiên thừa nhận. Nếu Descartes tìm thấy sự chắc chắn về sự tồn tại của bản thân ngay trong hành động tư duy, thì con người hôm nay có nguy cơ phải tìm kiếm sự thừa nhận từ những thuật toán xác thực. Từ “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại”, chúng ta đang tiến gần đến một thời đại của “Tôi phải chứng minh, để được công nhận là tồn tại”.

Tháng 10/2026, trong cuộc trao đổi với podcast Decoder được Business Insider phản ánh, tỷ phú Bill Gates dự báo AI có thể đưa nhân loại đến thời đại thịnh vượng chưa từng có, nhưng cũng tạo ra những xáo trộn sâu sắc về việc làm và đời sống. Đáng chú ý, ông đề cập khả năng xã hội sẽ chủ động dành riêng một số hoạt động như nghệ thuật, thể thao, nấu ăn hay chăm sóc trẻ em cho con người. Dù chỉ là một viễn cảnh, nhận định ấy đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Nếu máy móc có thể đảm nhiệm phần lớn công việc, liệu con người sẽ phải được bảo vệ quyền làm những điều mà chính mình từng tạo ra? Bởi lao động không chỉ để kiếm sống, mà còn để khẳng định năng lực, tìm kiếm ý nghĩa và cảm nhận mình có ích cho xã hội.

Một thế giới đầy trí tuệ, nhưng thiếu niềm tin

Năm 2024, tập đoàn kỹ thuật Arup trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo khoảng 200 triệu đô la Hong Kong, khi kẻ gian sử dụng deepfake để giả mạo lãnh đạo trong một cuộc họp trực tuyến. Khi khuôn mặt có thể bị sao chép, giọng nói có thể được tái tạo, ngay cả sự hiện diện của một con người cũng có thể bị nghi ngờ. Đáng sợ không chỉ là việc người ta tin vào những thứ giả, mà còn là nguy cơ không còn tin cả những thứ thật. Công nghệ không chỉ giúp sự giả dối mang hình hài của sự thật, mà còn khiến sự thật phải vất vả chứng minh chính mình.

Có lẽ một ngày nào đó, những tác phẩm hoàn toàn do con người sáng tạo sẽ được trưng bày trong những không gian riêng, mang nhãn “Human-made”, như những sản phẩm thủ công quý hiếm giữa nền văn minh tự động hóa. Người ta có thể trả giá cao hơn cho một bức tranh vì biết nó được vẽ bằng bàn tay con người, hay trân trọng một bài thơ chỉ vì từng câu chữ thực sự được viết ra từ trải nghiệm sống. Nhưng nếu đến một ngày, việc được công nhận là con người trở thành một đặc quyền cần chứng nhận, thì đó không hẳn là chiến thắng của công nghệ.

AI không phải kẻ thù của nhân loại. Điều cần bảo vệ không phải là một thế giới không có AI, mà là một thế giới nơi con người vẫn được tin tưởng, được sáng tạo và được ghi nhận những giá trị của chính mình. Bởi có lẽ, bi kịch lớn nhất của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo không phải là một ngày máy móc sẽ thay thế con người, mà là con người vẫn hiện diện, vẫn tư duy, vẫn sáng tạo, nhưng phải sống trong một “khu bảo tồn” để chứng minh mình là thật.