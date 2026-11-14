Đưa cơ hội việc làm đến cơ sở

Mở rộng kênh kết nối

Thị trường lao động liên tục thay đổi, yêu cầu về tay nghề, kỹ năng và tác phong ngày càng cao. Trong khi đó, nhiều NLĐ, nhất là lao động tự do, người có nhu cầu chuyển nghề hoặc thanh niên vừa hoàn thành chương trình học, chưa có điều kiện thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.

Tổ chức phiên giao dịch việc làm tại cơ sở là giải pháp đưa thông tin thị trường đến gần NLĐ. Tại đây, NLĐ trực tiếp tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Học sinh, học viên, thanh niên cũng có dịp tìm hiểu yêu cầu thực tế của từng ngành nghề để lựa chọn hướng học tập, rèn luyện phù hợp.

Phiên giao dịch việc làm tại Xã Hồ Thị Kỷ.

Ông Lương Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên, cho rằng trong giai đoạn phát triển hiện nay, thị trường lao động liên tục thay đổi, yêu cầu về tay nghề, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp ngày càng cao.

“Phiên giao dịch việc làm không chỉ là nơi doanh nghiệp tuyển đúng người, NLĐ tìm đúng việc, mà còn là kênh thông tin quan trọng giúp người dân nắm bắt xu hướng việc làm, nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, từ đó chủ động học tập, nâng cao kỹ năng để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động”, ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lương Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên, phấn khởi khi người lao động tại địa phương có cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng.

Thông qua tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp và đơn vị tư vấn, NLĐ tìm hiểu cụ thể tính chất công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng, chế độ và điều kiện làm việc. Những thông tin này giúp họ đánh giá khả năng của bản thân, lựa chọn công việc phù hợp thay vì chỉ dựa vào các thông báo tuyển dụng riêng lẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trung tâm mong muốn hỗ trợ NLĐ trên địa bàn cơ sở, cả những xã vùng sâu, vùng xa nhất tiếp cận nhiều cơ hội việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng và nguyện vọng, đồng thời cung cấp thông tin về việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và cơ hội làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đúng quy định”.

Nắm bắt nhu cầu thị trường

Muốn tìm được việc làm phù hợp đòi hỏi NLĐ phải có sự chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh việc tìm hiểu doanh nghiệp tuyển dụng vị trí nào, người tìm việc cũng cần nắm rõ yêu cầu về trình độ, kỹ năng và điều kiện làm việc để có kế hoạch học nghề, bổ sung kiến thức hoặc chuyển đổi công việc.

Phiên giao dịch việc làm mang đến những nguồn thông tin chính thống.

Đây là giá trị thiết thực của các phiên giao dịch việc làm. Ngoài cơ hội đăng ký tuyển dụng, NLĐ còn được tư vấn về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết và nhu cầu nhân lực của từng ngành. Với thanh niên, học viên, việc tiếp cận thông tin từ doanh nghiệp ngay khi còn trong quá trình học tập giúp lựa chọn ngành nghề sát với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng lúng túng khi bước vào thị trường lao động.

Đối với việc làm ở nước ngoài, NLĐ càng cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký. Các yếu tố như thu nhập, tính chất công việc, tiêu chuẩn tuyển chọn, thời hạn hợp đồng và khả năng thích nghi với môi trường mới đều cần được cân nhắc. Thông tin đầy đủ giúp người lao động lựa chọn chương trình phù hợp, tránh những quyết định thiếu cân nhắc.

Ông Nguyễn Thanh Giàu, Giám đốc Công ty cổ phần Vinamex Nhân lực, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Hiện nay công ty có nhiều đơn hàng tuyển dụng việc làm tại Nhật Bản. Những đơn hàng có yêu cầu đa dạng cho nhiều nhóm tuổi, trình độ và kỹ năng khác nhau. Đây cũng là điều kiện để người lao động có thể tìm cho mình một công việc phù hợp”.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, trao đổi về định hướng phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp

Các phiên giao dịch việc làm đang tạo sự kết nối giữa chính quyền cơ sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp và NLĐ. Qua đó, thông tin tuyển dụng chính thống được chuyển tải trực tiếp đến người có nhu cầu, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tại địa phương.

“Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa NLĐ và doanh nghiệp; tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động; qua đó giúp NLĐ có thêm cơ sở lựa chọn hướng đi phù hợp, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và phát triển nghề nghiệp lâu dài”, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.

Đưa phiên giao dịch việc làm về tận cơ sở là cách rút ngắn khoảng cách giữa thông tin tuyển dụng và người có nhu cầu. Khi được tiếp cận thông tin chính thống, tư vấn cụ thể, NLĐ có thêm điều kiện lựa chọn việc làm, chủ động nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường./.