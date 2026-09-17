Đa dạng hàng hóa dịp Tết Trung thu

Đa dạng sản phẩm

Dạo quanh một vòng thị trường trên địa bàn phường Đồng Hới, phường Nam Đông Hà hay các xã lân cận, sẽ dễ dàng nhận thấy bánh trung thu được bày bán ở đa phần các cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Ở các siêu thị lớn, như: Co.opmart Quảng Bình, Bách hóa xanh, Winmart… các kệ bánh trung thu được bày biện khá đẹp mắt, thu hút khách hàng quan tâm mua sắm. Nhiều hãng bánh thương hiệu lâu năm, còn có những quầy hàng trưng bày, bán riêng trên dọc các tuyến phố chính.

Mẫu mã hộp bánh trung thu năm nay khá phong phú, đẹp mặt - Ảnh: L.M

Nhìn chung, giá cả các dòng bánh trung thu năm nay khá ổn định. Chỉ một số hãng bánh có thương hiệu lâu năm trong nước có giá tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/cái.

Chị Lê Tuyết Trinh, nhân viên bán hàng tại quầy bánh trung thu Hữu Nghị, đường 23 tháng 8, phường Đồng Hới cho biết: “Chúng tôi mở quầy bán bánh trung thu từ ngày 13/8. Năm nay, mẫu mã hộp bánh phong phú, đẹp mắt; giá bán từ 60.000-80.000 đồng/cái, có tăng hơn so với những năm trước một chút.

Tuy nhiên, số lượng khách hàng quan tâm mua vẫn khá nhiều, từ những khách mua lẻ về ăn đến các đơn vị, tổ chức mua số lượng lớn để làm quà… Đến nay, chúng tôi đã bán được hơn 70% số lượng bánh tại cửa hàng”.

Tại siêu thị Co.opmart Quảng Bình, kệ hàng bánh trung thu được trang trí, trưng bày ấn tượng - Ảnh: L.M

Bên cạnh bánh trung thu, các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khác cũng được siêu thị, cửa hàng đại lý chủ động nguồn cung, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Theo nhận định chung, lượng hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu tăng khoảng 20-30% so với ngày bình thường.

Do đó, các siêu thị, cửa hàng đại lý bách hóa đã làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa từ sớm. Nhờ vậy, ngoài việc bảo đảm được nguồn hàng đa dạng, phong phú, các doanh nghiệp còn đưa ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Thị trường đồ chơi trung thu trên địa bàn tỉnh khá phong phú... - Ảnh: L.M

Tết Trung thu, không thể thiếu đèn lồng, mặt nạ, trống, đầu lân sư rồng… Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, mùa trung thu năm nay, tại các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em hay ở chợ truyền thống, các mặt hàng đồ chơi trung thu cũng khá dồi dào, với nhiều sản phẩm được sản xuất tại các làng nghề truyền thống, các thương hiệu trong nước. Tuy nhiên, so với mặt hàng bánh kẹo, sức mua đồ chơi trung thu năm nay giảm nhiều.

Anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ một cửa hàng lâu năm tại chợ Đồng Hới chia sẻ: “Qua hết rằm tháng 7 âm lịch, chúng tôi bắt đầu bày bán các mặt hàng đồ chơi trung thu. Cũng như mọi năm, năm nay, các mặt hàng chủ yếu vẫn là đầu lân sư rồng, đèn ông sao, đèn lồng các loại, mặt nạ… Các sản phẩm có giá từ 20.000-100.000 đồng/cái; đầu lân sư rồng có giá cao hơn, tùy loại to, nhỏ, đắt nhất cũng tầm 3-6 triệu đồng/cái. So với thị trường các năm trước, năm nay sức mua của người dân giảm mạnh, còn khoảng 1/3”.

...nhưng theo anh Nguyễn Mạnh Hà sức mua giảm so với những năm trước - Ảnh: L.M

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em sẽ tăng cao. Bên cạnh các sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, trên thị trường vẫn còn trôi nổi những sản phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh (SX, KD) chân chính.

Ông Vũ Quang Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Công thương, ngay từ đầu tháng 9, Chi cục QLTT tỉnh đã có công văn triển khai công tác hậu kiểm và tăng cường kiểm tra trong dịp Tết Trung thu 2026. Chi cục yêu cầu các đội QLTT trực thuộc tăng cường kiểm tra, chú trọng việc ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi kinh doanh đồ chơi kích động hoặc khơi dậy tâm lý bạo lực, đồ chơi có chất liệu, thành phần có nguy cơ gây hại cho sức khỏe trẻ em.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu - Ảnh: Chi cục QLTT

Đối với mặt hàng bánh trung thu, triển khai các hoạt động giám sát, tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu khi phát hiện trên sản phẩm có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu làm vỏ bánh, nhân bánh hoặc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra trên khâu lưu thông nhằm ngăn chặn bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm… Đơn vị triển khai giám sát chặt chẽ các hoạt động thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không còn bảo đảm chất lượng của các chủ thể kinh doanh trên địa bàn trong thời gian sau Tết Trung thu.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, Chi cục QLTT tỉnh cũng rất quan tâm đến việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở SX, KD chấp hành quy định của pháp luật trong SX, KD hàng hóa, an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn, công bố hợp quy và chất lượng hàng hóa.

Đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai về tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Để Tết Trung thu diễn ra vui tươi, an toàn, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân nên là người tiêu dùng thông thái. Khi chọn mua sản phẩm, người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tem, nhãn, hạn sử dụng của hàng hóa và nên mua ở các cửa hàng có thương hiệu, uy tín, tránh để “tiền mất, tật mang”.