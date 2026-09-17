Kinh doanh 610 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, một người bị xử phạt

610 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam bị lực lượng chức năng thu giữ.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 27/1/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại số 48 đường Hữu Nghị, phường Chu Văn An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Kim Tùng (SN 1991, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) đang kinh doanh 610 sản phẩm gồm quần, áo và giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu “DOLCE&GABBANA (D&G)”, “DIOR” và “GUCCI” đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá hơn 212 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị lực lượng chức năng thu giữ để điều tra, xử lý.

Kết quả xác minh xác định Nguyễn Kim Tùng có hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với ba nhãn hiệu nêu trên.

Ngày 12/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 6/5/2026, cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Kim Tùng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Quyết định khởi tố bị can sau đó được VKSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Ngày 28/7/2026, TAND khu vực 9, TP Hải Phòng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Kim Tùng 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tòa án giao bị cáo cho UBND phường Chu Văn An giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án; khấu trừ 20% thu nhập hằng tháng của bị cáo để sung ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Nguyễn Kim Tùng còn bị phạt bổ sung 100 triệu đồng.