Đáng chú ý, tháng 8/2026, nữ ca sĩ bất ngờ phát hành ca khúc mới mang tên Chấp niệm, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau khoảng 6 năm gần như không có sản phẩm mới. Đây được xem là niềm hạnh phúc của Thủy Tiên sau thời gian dài ít hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trong khi âm nhạc đã có tín hiệu tái xuất, điện ảnh vẫn là khoảng trống kéo dài gần 7 năm trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Thủy Tiên từng có quãng thời gian hoạt động điện ảnh đáng chú ý khi góp mặt trong nhiều bộ phim như Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Những nụ hôn rực rỡ, Vợ ơi… Em ở đâu? và Vu quy đại náo. Dù không xây dựng sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp, cô từng có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai, đồng thời tham gia sản xuất phim. Điện ảnh từng là một hướng đi khác bên cạnh âm nhạc, giúp nữ ca sĩ mở rộng hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Thời gian gần đây, ca sĩ Thủy Tiên bắt đầu có những động thái trở lại trên mạng xã hội sau quãng thời gian dài khá kín tiếng. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Vu quy đại náo ra mắt năm 2019 cũng là dự án điện ảnh gần nhất có sự góp mặt của Thủy Tiên. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ không có thêm vai diễn mới được công bố. Gần 7 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng là khoảng thời gian đáng kể, nhất là khi thị trường điện ảnh Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi và chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới.

Điều đáng chú ý là điện ảnh Việt đang phát triển mạnh mẽ. Thị trường phim ngày càng sôi động, nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, các nhà làm phim liên tục tìm kiếm gương mặt mới và những nhân tố có sức hút với khán giả. Cơ hội dành cho nghệ sĩ muốn tham gia điện ảnh vẫn hiện hữu, nhưng sự cạnh tranh cũng ngày càng lớn. Một diễn viên muốn duy trì sức hút cần có những vai diễn mới, sự hiện diện thường xuyên và khả năng tạo dấu ấn qua từng dự án.

Với Thủy Tiên, khoảng cách gần 7 năm kể từ lần cuối đóng phim là một quãng thời gian không ngắn. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời vẫn duy trì hoạt động diễn xuất hoặc trở lại với những dự án mới, nữ ca sĩ gần như vắng bóng khỏi cuộc chơi điện ảnh. Những bộ phim từng có sự góp mặt của cô vẫn là một phần đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật, nhưng sự thiếu vắng những dự án mới khiến hình ảnh Thủy Tiên trên màn ảnh ngày càng trở nên xa vời.

Dù vậy, Thủy Tiên chưa hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Thủy Tiên vẫn có lượng khán giả yêu mến rất lớn và những dấu ấn riêng trong showbiz Việt. Gần 7 năm chia tay màn ảnh rộng không đồng nghĩa cánh cửa điện ảnh đã khép lại với nữ ca sĩ. Nhưng để khán giả được gặp lại Thủy Tiên trong một vai diễn mới, cô sẽ cần một dự án đủ phù hợp để đánh dấu sự trở lại. Sau những năm tháng vắng bóng, hạnh phúc từ âm nhạc đã trở lại, còn màn ảnh rộng vẫn là hành trình mà người hâm mộ phải tiếp tục chờ đợi.