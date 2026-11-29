Xuất khẩu hàu bứt phá tại một số thị trường

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàu của Việt Nam đạt gần 14 triệu USD, tăng 66% so với mức 8 triệu USD cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch tăng trưởng dương trong phần lớn các tháng, đặc biệt tháng 5 và tháng 6 tăng lần lượt 870% và 315% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, diễn biến những tháng gần đây cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu chững lại. Sau khi đạt gần 2 triệu USD trong tháng 9, xuất khẩu tháng 10 giảm nhẹ xuống 1,7 triệu USD, thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tăng trưởng xuất khẩu hàu chưa thực sự đồng đều, dù quy mô thị trường đã được mở rộng đáng kể.

Đài Loan tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàu lớn nhất của Việt Nam, đạt hơn 10 triệu USD trong 10 tháng, tăng 63% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 76% tổng kim ngạch. Mặc dù tỷ trọng đã giảm so với mức 77% cùng kỳ năm trước, thị trường này vẫn đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng chung.

Đáng chú ý, bên cạnh thị trường chủ lực Đài Loan (Trung Quốc), xuất khẩu hàu sang Nhật Bản và Lào tăng mạnh, cho thấy những chuyển động mới trong cơ cấu thị trường. Tuy nhiên, VASEP đánh giá mức độ tập trung xuất khẩu còn cao và những biến động thương mại quốc tế đang đặt ra yêu cầu đa dạng hóa thị trường.