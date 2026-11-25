Từ phong trào “Bình dân học vụ số”

Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”. Tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; hướng dẫn cho Nhân dân sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Phong trào “Bình dân học vụ số” gắn liền với hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư, hướng dẫn trực tiếp cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân sử dụng các phần mềm ứng dụng số.

Ra mắt mô hình “Hộp thư số-Mặt trận lắng nghe dân nói” tại địa bàn phường Đồng Thuận - Ảnh: T.L

Ủy ban MTTQVN phường tổ chức 2 hội nghị tập huấn về CĐS cho 180 cán bộ, thành viên Ban điều hành và các tổ điều hành mô hình CĐS tại khu dân cư. Các tổ chức chính trị-xã hội cũng đã tổ chức phổ biến kiến thức, kỹ năng CĐS cho cán bộ, đoàn viên, hội viên: Hội Nông dân phổ biến kiến thức CĐS cho 1.900 cán bộ, hội viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ phổ biến kiến thức CĐS cho 2.290 hội viên; Đoàn Thanh niên phát huy lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại các tổ dân phố.

Bên cạnh việc tham gia tập huấn CĐS, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng như người dân chủ động tự học, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm, nền tảng số và công cụ AI phục vụ công việc; từng bước đưa ứng dụng công nghệ số trở thành hoạt động thường xuyên.

Đến những mô hình sáng tạo

Mô hình “Mặt trận Đồng Thuận xây dựng cộng đồng dân cư số” giai đoạn 2026-2030 đã phát huy vai trò của Mặt trận để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia CĐS trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, hình thành nên mô hình “Gia đình số”, “Khu dân cư số”, giúp mỗi gia đình chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ, sử dụng các ứng dụng số trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống; khuyến khích các khu dân cư tăng cường trao đổi thông tin, tương tác, tiếp nhận và phản ánh ý kiến của người dân thông qua các nền tảng số.

Ông Phan Văn Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Đồng Thuận chia sẻ: Mô hình “Mặt trận lắng nghe dân nói” tạo ra kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân trên môi trường số. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân thuận tiện gửi tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề phát sinh tại khu dân cư, giúp Mặt trận tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, tăng cường tương tác hai chiều, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, hiện đại.

“Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng thành công 6 mô hình: “Cán bộ hội giúp nhau ứng dụng kỹ năng số”, “Mỗi cán bộ hội, một kỹ năng số”, “Gia đình số”, “Câu lạc bộ Phụ nữ hội nhập quốc tế trên môi trường mạng”, “Tổ phụ nữ CĐS cộng đồng”, “Chi hội phụ nữ số 3 có, 3 biết”. Nội dung của các mô hình nhằm hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu, khai thác thông tin chính thống, sử dụng mạng xã hội an toàn, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong quản lý gia đình, phát triển kinh tế...”, bà Phan Thị Sâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Thuận chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Nông dân phường, mô hình “Nông dân số-Kết nối tiêu thụ nông sản” của hội trong năm 2026 đã gặt hái rất nhiều thành công như hỗ trợ hội viên tiếp cận phương thức sản xuất, kinh doanh hiện đại, từng bước từ hình thức quảng bá, tiêu thụ truyền thống sang khai thác các nền tảng số. Tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản, giúp hội viên làm quen với hình thức bán hàng trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm địa phương...

Đoàn Thanh niên duy trì 15 đội “Thanh niên tổ công nghệ số” phối hợp với tổ điều hành công nghệ số tại khu dân cư hướng dẫn trực tiếp người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng các phần mềm tiện ích như: VNeID; tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, an sinh xã hội; ứng dụng QUANGTRI-S; thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số khác. Năm 2026, Đoàn Thanh niên tổ chức 160 đợt tuyên truyền, hỗ trợ người dân, góp phần đưa kỹ năng số đến tận cơ sở, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện CĐS.