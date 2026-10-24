Vùng chè Đại Phúc rộn ràng đón khách

Người dân xã Đại Phúc tập trung thu hái chè, chuẩn bị sản phẩm phục vụ Festival Trà.

Những ngày này, tại Hợp tác xã (HTX) chè Kim Thoa, không khí sản xuất, chế biến và hoàn thiện các sản phẩm chè diễn ra khẩn trương hơn thường lệ. Từng sản phẩm chè được chăm chút kỹ lưỡng, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói. Không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm, Festival Trà còn được HTX chè Kim Thoa xác định là cơ hội để giới thiệu hình ảnh vùng chè, phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ và câu chuyện về những người làm chè.

Tại vùng chè Khuôn Gà, không khí cũng trở nên tấp nập hơn. Từ đồi chè đến cơ sở sản xuất, người làm chè hối hả chuẩn bị các sản phẩm chè tốt nhất, mẫu mã đẹp nhất và an toàn để đưa đến Festival Trà.

Ông Chu Văn Khánh, hộ trồng chè có hơn 20 năm gắn bó với cây chè, chia sẻ: Đến với Festival Trà lần này, chúng tôi sẽ mang những sản phẩm tốt nhất để giới thiệu với du khách, khách hàng trong nước và quốc tế”.

Còn đối với HTX Chè Thủy Thuật, bên cạnh việc chỉnh trang các vùng chè nguyên liệu, HTX đã chủ động chuẩn bị các sản phẩm trà, sắp xếp khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Bà Phạm Thị Thủy, Giám đốc HTX chè Thủy Thuật, cho biết: “Các thành viên hợp tác xã tập trung hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị các nội dung phục vụ giới thiệu, quảng bá trà địa phương. Chúng tôi cũng chỉnh trang, chăm sóc các nương chè để du khách được tham quan, trải nghiệm tại các vùng chè an toàn trong dịp Festival Trà”.

Các Hợp tác xã chè của Đại Phúc chuẩn bị các sản phẩm chè để đưa đến Festival Trà

Xã Đại Phúc hiện có trên 1.260ha chè, phân bố đều ở các địa phương trước sáp nhập như: Hùng Sơn, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Phúc Tân, Tân Thái. Tính từ đầu năm đến nay, sản lượng chè búp tươi của xã đạt trên 19.000 tấn; toàn xã đã có gần 30ha được cấp mã số vùng trồng; gần 70ha được cấp chứng nhận VietGAP, GAP, hữu cơ.

Địa phương hiện đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, đảm bảo mỗi vùng chè có một bản sắc riêng, đưa du khách đến gần nhất với cảnh quan, con người và câu chuyện đằng sau từng búp trà. Các sản phẩm trà theo đó cũng được chuẩn bị công phu, thẩm mỹ và an toàn để đưa đến du khách.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc, cho biết: Địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện, đồng thời phát triển sản phẩm trà cao cấp mang đặc trưng của các vùng chè Khuôn Gà, Phúc Xuân và Phúc Trìu (cũ), phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11 gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”. Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức gắn với những vùng chè đặc trưng, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm và kết nối du lịch.

Với sự chuẩn bị tích cực, Đại Phúc sẵn sàng giới thiệu nét riêng của vùng chè địa phương, lan tỏa thương hiệu “Chè Thái Nguyên” đến du khách và thị trường trong nước, quốc tế.