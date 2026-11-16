Vun đắp sức mạnh đoàn kết

Xây dựng khối đại đoàn kết trên nền tảng văn hóa

Theo kế hoạch, các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11/2026; Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026. Các hoạt động được triển khai rộng khắp tại các xã, phường, đặc khu với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, khu dân cư.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, điểm nhấn trong công tác tổ chức năm nay là sự kết hợp giữa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, góp phần đưa thông tin về ngày hội đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang - Ảnh: N.Mai

Trong phần lễ, các địa phương tập trung tuyên truyền về truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; ý nghĩa, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, gắn nội dung ngày hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, an toàn, hạnh phúc”. Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự quản, sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Đối với phần hội, các địa phương lựa chọn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của từng vùng, miền; khuyến khích đông đảo Nhân dân trực tiếp tham gia, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức ít nhất 1 sản phẩm, hoạt động hoặc không gian văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá. Việc xây dựng các sản phẩm, không gian văn hóa đặc trưng không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn tạo điều kiện quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Trị, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư, các nghệ nhân và những người trực tiếp gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng, ngày hội còn là dịp để các khu dân cư nhìn lại, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua; biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với Nhân dân.

Không khí phấn khởi tại các khu dân cư

Có mặt tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão, chúng tôi cảm nhận được không khí phấn khởi, vui tươi, rực rỡ sắc màu trong ngày hội lớn. Đặc biệt, ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi cán bộ, Nhân dân thôn Võ Thuận được đón đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và chung vui cùng ngày hội.

Cùng các đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam trong 96 năm qua, phấn khởi và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Võ Thuận đạt được, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thôn Võ Thuận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn việc củng cố khối đại đoàn kết với các phong trào phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Võ Thuận Dương Thị Quyên chia sẻ, thôn Võ Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn: Võ Thuận 1, Võ Thuận 2 và Võ Thuận 3. Sau sáp nhập, thôn có 426 hộ với 1.986 nhân khẩu. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, gắn bó cộng đồng, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng ngày hội gắn với ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng văn hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay còn là cầu nối lan tỏa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thông qua vai trò kết nối của Mặt trận, sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó, góp phần thực hiện tốt phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Không giấu được niềm vui khi có được một ngôi nhà kiên cố đúng vào dịp hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), bà Đinh Thị Phương (SN 1966), ở thôn Trung Hóa, xã Kim Phú, xúc động chia sẻ, gia đình bà hiện có 7 người, là con, cháu cùng chung sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, không bảo đảm sinh hoạt.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Phú đã hỗ trợ gia đình bà số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới, giúp gia đình có điều kiện cải thiện chỗ ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Tấm biển “Nhà Đại đoàn kết” được treo trang trọng trước căn nhà như một dấu ấn của tình đoàn kết, sẻ chia, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình bà nỗ lực lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ gia đình bà Phương được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong dịp này, được biết, chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã phân bổ hơn 32,87 tỉ đồng phục vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 363 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc, thể hiện sự gắn kết bền chặt trong mỗi cộng đồng dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển.