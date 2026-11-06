Tự hào sức trẻ hôm nay

Được sự động viên, ủng hộ của gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội, thanh niên xã Sơn Đông hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Mỗi mùa tuyển quân, những dòng cảm xúc chân thành trong các lá đơn xin nhập ngũ lại góp phần lan tỏa tinh thần của tuổi trẻ tỉnh nhà. Việc chủ động viết đơn tình nguyện thể hiện nhận thức sâu sắc: Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm, mà là vinh dự lớn lao nhất của tuổi trẻ.

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn xã Sơn Đông đã trực tiếp “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để gặp gỡ, vận động đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi tích cực viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Lá đơn ngay ngắn của Khổng Minh Nhân, sinh năm 2008 tại thôn Quyết Tiến với nét chữ giản dị cùng 46 lá đơn tình nguyện của tuổi trẻ Sơn Đông gửi lên Hội đồng NVQS xã thể hiện khát vọng được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc của lớp thanh niên vùng đất anh hùng. Nhân cho biết: Được gia đình động viên, em quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường với mong muốn được cống hiến sức trẻ trong môi trường quân đội. Trong đơn em ghi rõ: Xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Trung tá Nguyễn Tiến Công - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã khẳng định: 47 công dân viết đơn tình nguyện, trong đó có nhiều thanh niên có trình độ đại học đã phản ánh nhận thức chính trị ngày càng cao của thanh niên xã nhà. Tinh thần tình nguyện này sẽ là động lực lớn giúp địa phương nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027 và những năm tiếp theo.

Mỗi lá đơn không chỉ là thực hiện trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, tiếp bước truyền thống cha anh, góp phần giữ gìn bình yên cho quê hương, đất nước. Đằng sau từng nét chữ nắn nót trên trang giấy là những câu chuyện đời thường vô cùng xúc động. Có những bạn trẻ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời nhưng đã chủ động gác lại kế hoạch cá nhân để đăng ký lên đường. Đáng trân trọng hơn, có những thanh niên đã cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng hay đang có công việc làm ăn ổn định với thu nhập khá, song vẫn lựa chọn tạm gác lại ước mơ riêng để mang balo bước vào môi trường quân ngũ.

Nghiêm Xuân Hải, sinh năm 2007, thôn Vĩnh Đông 2, xã Yên Lạc là một ví dụ. Trúng tuyển Cao đẳng Y, nhưng Hải đã tình nguyện viết đơn lên đường với sự ủng hộ của cả gia đình. Theo Hải, bố mẹ rất đồng tình với việc này và động viên em sớm viết đơn nhập ngũ với mong muốn con ngày càng trưởng thành trong môi trường quân đội. Thượng tá Trần Việt Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Yên Lạc có truyền thống viết đơn lên đường nhập ngũ khi năm 2025 xã nhận tới 56 lá đơn tình nguyện, còn đến thời điểm này, sau khi hoàn thành khám sơ tuyển bước 1, xã đã có 39 lá đơn của thanh niên xin được gia nhập quân đội.

Có thể thấy, trước mỗi mùa tuyển quân, phong trào viết đơn tình nguyện gia nhập quân đội của đoàn viên, thành niên lại dâng cao. Sự lựa chọn này là kết quả của quá trình suy nghĩ chín chắn, lòng tự hào dân tộc và thấu hiểu truyền thống “Đất Tổ anh hùng”. Với họ, môi trường Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính là “trường đại học lớn” - nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh, kỷ luật và nhân cách để trưởng thành hơn.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn thanh niên và Hội đồng NVQS trên toàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền bài bản, linh hoạt. Hình ảnh cha mẹ vui vẻ, tự hào đồng hành cùng con đến trụ sở UBND xã, phường để đăng ký khám tuyển hay nộp đơn tình nguyện đã trở nên quen thuộc. Nhiều gia đình có truyền thống cách mạng, có anh em kế tiếp nhau viết đơn nhập ngũ, tạo nên làn sóng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027, ngày 28/9/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Triển khai kế hoạch, Ban CHQS các xã, phường đang khẩn trương rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi và tiến hành khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; trong đó chủ động phối hợp với các gia đình, đoàn thể... động viên thanh niên trong độ tuổi hăng hái viết đơn lên đường nhập ngũ.

Ngày hội tòng quân năm 2027 đang đến gần. Những lá đơn tình nguyện vẫn tiếp tục được gửi về, mang theo niềm tin, hy vọng và hoài bão của tuổi trẻ Phú Thọ. Đây cũng là minh chứng sinh động nhất cho sức mạnh nội sinh của dân tộc - nơi ngọn lửa yêu nước luôn được nuôi dưỡng, bùng cháy rực rỡ qua từng thế hệ và được tiếp nối bằng sức trẻ hôm nay.