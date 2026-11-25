Ngày 21/11, mở đầu chuỗi hoạt động là trò chơi “Bắt tôm trong bể nhanh nhất” mang đến cho người tham gia những trải nghiệm thú vị, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo.

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi giải trí lành mạnh mà còn góp phần giúp người dân, du khách hiểu thêm về con tôm – sản phẩm đặc trưng, gắn liền với đời sống và thế mạnh kinh tế của tỉnh Cà Mau﻿.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Cà Mau﻿ cũng tổ chức cuộc thi câu tôm càng xanh ngay trong hồ nước nhân tạo, thu hút hàng trăm người dân và du khách tham gia.

Cuộc thi thu hút hàng chục đội chơi (mỗi đội 2 thành viên) tranh tài dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau).

Để chuẩn bị cho sân chơi này, ban tổ chức đã thả hàng chục ký tôm càng xanh còn sống vào một hồ nước rộng hơn 100m². Các đội chơi đứng vây quanh thành hồ, sử dụng cần câu và vợt để chinh phục những chú tôm.

Ở trò chơi “Xếp mô hình con tôm Cà Mau﻿”, các đội thi đã thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và tinh thần phối hợp để hoàn thành những mô hình mang hình ảnh con tôm đặc trưng của vùng đất Cà Mau. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức giao lưu trả lời câu hỏi với các chủ đề về con tôm, tập tính, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tạo không khí giao lưu gần gũi, vui tươi và bổ ích.

Đặc biệt, phần biểu diễn “Hóa trang tôm vui” mang đến không khí vui nhộn, đầy màu sắc với những phần trình diễn sáng tạo.

Qua đôi tay các bạn trẻ, chất liệu làm nên những bộ trang phục ấy lại là những thứ rất quen thuộc như một tàu lá dừa nước, một nhánh đước, một tấm lưới cũ hay chiếc chai nhựa tưởng chừng chỉ để bỏ đi.

Các đội thi đã tận dụng quần áo, vật liệu tái chế để thiết kế trang phục mang hình ảnh con tôm, gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải và khuyến khích tái sử dụng vật liệu. ﻿Thông qua các trò chơi dân gian, Tỉnh Đoàn Cà Mau mong muốn tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu và trải nghiệm cho đoàn viên, thanh niên, người dân và du khách; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con tôm, văn hóa và con người Cà Mau.