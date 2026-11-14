Sức khỏe - chiếc nôi của hạnh phúc

Qua những trải nghiệm học tập và sinh hoạt tại gia đình, nhà trường, Nguyễn Hoàng Trúc Ly, học sinh lớp 12D6, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), nhận ra sức khỏe chính là nền tảng để mỗi học sinh học tập hiệu quả và tận hưởng niềm vui mỗi ngày. Bài viết gửi gắm mong muốn về một môi trường giáo dục không chỉ chú trọng tri thức mà còn quan tâm đến dinh dưỡng, vận động, sức khỏe tinh thần và sự an toàn của học sinh. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có một cách khác nhau để định nghĩa hạnh phúc. Có người cho rằng hạnh phúc là đạt được một thành tích đáng tự hào, có người lại nghĩ đó là khi mình có thật nhiều tiền bạc hay được sống trong một cuộc sống đầy đủ. Nhưng với em, hạnh phúc đôi khi không phải là điều gì quá lớn lao. Hạnh phúc có thể bắt đầu từ một bữa cơm gia đình, một giấc ngủ ngon, một buổi sáng thức dậy với cơ thể khỏe khoắn hay đơn giản là được đến trường với tâm trạng vui vẻ. Sức khỏe chính là nền tảng để mỗi người học tập, trưởng thành và tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh mình. Vì thế, em nghĩ rằng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, trước hết, chúng ta cần biết yêu thương và chăm sóc bản thân.

Là một học sinh, em từng nghĩ rằng việc ăn uống, nghỉ ngơi hay vận động chỉ là những việc rất bình thường, không có ảnh hưởng quá lớn đến chuyện học tập. Nhưng càng lớn, em càng nhận ra sức khỏe có vai trò quan trọng hơn mình tưởng. Có những ngày vì thức khuya học bài, sáng hôm sau em cảm thấy rất mệt mỏi, khó tập trung nghe giảng. Có những hôm vì bận học mà ăn uống không đúng giờ, em dễ mất năng lượng và trở nên uể oải. Ngược lại, khi có một giấc ngủ đủ, một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và dành một chút thời gian vận động, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi cơ thể khỏe mạnh, việc học cũng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Trong những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, bữa ăn có lẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Một bữa ăn quen thuộc, ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp cơ thể có đủ năng lượng mà còn mang đến cảm giác vui vẻ và ấm áp. Đặc biệt, những bữa cơm quen thuộc trong gia đình luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc. Sau một ngày học tập, được ngồi cùng người thân, ăn những món ăn quen thuộc và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày là một niềm vui rất giản dị. Em nhận ra rằng dinh dưỡng không chỉ nằm ở việc ăn thật nhiều hay ăn những món ăn mình thích, mà quan trọng hơn là ăn uống cân bằng, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Một điều khiến em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của nhà trường đối với sức khỏe học sinh chính là những bữa ăn hằng ngày tại trường. Đối với chúng em, bữa ăn không chỉ đơn giản là khoảng thời gian để nạp lại năng lượng sau những giờ học mà còn là một phần của trải nghiệm học đường. Ở trường em, thực đơn đa dạng với các phong cách món ăn Á, Âu, từ những món ăn quen thuộc, gần gũi với khẩu vị người Việt đến những món mang phong cách phương Tây mới mẻ và thú vị. Sự thay đổi trong thực đơn khiến mỗi bữa ăn trở nên hấp dẫn hơn và đôi khi còn là điều chúng em mong chờ sau những giờ học tập căng thẳng.

Điều em trân trọng hơn cả là phía sau mỗi suất ăn không chỉ là những món ăn được chuẩn bị chu đáo mà còn có sự quan tâm đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Em càng hiểu rằng để có một bữa ăn ngon và an toàn đến với học sinh là cả một quá trình chuẩn bị, kiểm soát cẩn thận. Việc ứng dụng “Hanoi Check” tại bếp ăn cũng cho thấy nhà trường không chỉ quan tâm đến việc học sinh “ăn gì” mà còn chú trọng đến việc chúng em được ăn uống trong một môi trường an toàn và bảo đảm. Với em, một bữa ăn ngon, đa dạng, đầy đủ và an toàn không chỉ giúp cơ thể có thêm năng lượng mà còn đem lại cảm giác yên tâm và hạnh phúc. Có lẽ, sự chăm sóc sức khỏe học sinh đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ chính bữa ăn được chuẩn bị chu đáo và có trách nhiệm.

Bên cạnh dinh dưỡng, rèn luyện sức khỏe cũng là một thói quen rất cần thiết. Em nghĩ rằng tập luyện không nhất thiết phải là những hoạt động quá khó hay tốn nhiều thời gian. Đôi khi, chỉ cần đi bộ, đạp xe, chơi một môn thể thao mình yêu thích hoặc dành vài phút vận động sau những giờ học căng thẳng cũng đã đem lại nhiều lợi ích. Khi vận động, em cảm thấy cơ thể tỉnh táo hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. Những hoạt động thể chất còn giúp em có cơ hội rời mắt khỏi sách vở và các thiết bị điện tử, thư giãn đầu óc sau những giờ học tập. Đối với em, một ngày có thời gian vận động không chỉ là một ngày khỏe mạnh hơn mà còn là một ngày vui vẻ hơn.

Không những vậy, để học sinh có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc, trách nhiệm không chỉ thuộc về bản thân mỗi người. Gia đình cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cha mẹ luôn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe của con cái. Những lời nhắc nhở tưởng như quen thuộc như “ăn sáng trước khi đi học”, “ngủ sớm”, “uống đủ nước” hay “đừng ngồi học quá lâu” thực chất đều xuất phát từ tình yêu thương. Có thể đôi khi em cảm thấy những lời nhắc ấy hơi phiền, nhưng khi suy nghĩ kỹ, em hiểu rằng đó chính là cách gia đình bảo vệ và chăm sóc em mỗi ngày. Gia đình không chỉ cho em một cuộc sống đầy đủ mà còn dạy em biết quý trọng sức khỏe của bản thân.

Thầy cô và nhà trường cũng có vai trò rất lớn trong việc tạo nên một môi trường sống lành mạnh cho học sinh. Ở trường, chúng em được vận động qua các tiết thể dục, hoạt động ở các câu lạc bộ thể thao và những chương trình chăm sóc sức khỏe. Những điều ấy giúp chúng em không chỉ có kiến thức mà còn biết cách xây dựng một lối sống lành mạnh.

Theo em, một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hạnh phúc không chỉ cần lớp học tốt hay cơ sở vật chất đầy đủ mà quan trọng hơn là nơi học sinh cảm thấy được tôn trọng và bảo vệ. Nhà trường cần xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường, bắt nạt và không để học sinh dùng những lời nói làm tổn thương bạn bè. Mỗi học sinh cần biết tôn trọng sự khác biệt, giúp đỡ người khác và cùng nhau xây dựng một tập thể tích cực.

Em cũng mong nhà trường quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Bên cạnh áp lực học tập và thi cử, chúng em đôi khi còn gặp khó khăn trong các mối quan hệ hoặc cảm thấy căng thẳng, mất tự tin. Vì vậy, em mong mỗi học sinh đều có thể tìm được những người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ khi cần thiết. Nhà trường cũng có thể tổ chức thêm các hoạt động về sức khỏe, dinh dưỡng, thể thao và kỹ năng cân bằng giữa học tập với nghỉ ngơi để chúng em hiểu và chủ động chăm sóc bản thân hơn.

Em nghĩ hạnh phúc không có nghĩa là lúc nào cũng vui vẻ và không gặp khó khăn. Hạnh phúc có thể đơn giản là khi ta có cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần thoải mái và những người luôn yêu thương, đồng hành cùng mình. Vì vậy, em mong mỗi ngày đến trường sẽ thực sự là một ngày vui, nơi học sinh không chỉ được quan tâm đến sức khỏe thể chất mà còn được chăm sóc về sức khỏe tinh thần, có cơ hội vận động và phát triển toàn diện.

Em cũng mong mỗi chúng ta hãy biết quan tâm và dành thời gian chăm lo cho bản thân mình. Bởi hạnh phúc đôi khi không ở đâu xa mà bắt đầu từ chính một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn bình yên và những điều tốt đẹp được vun đắp mỗi ngày.

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