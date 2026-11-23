Đại biểu và nhân dân tham gia tung còn

Trong không khí vui tươi, sôi nổi, người dân và du khách được trực tiếp trải nghiệm nhiều trò chơi gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, như: Tó mák lẹ, tung còn, đi cà kheo, ném pao… Mỗi trò chơi mang nét đặc trưng riêng, đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn, khả năng phối hợp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng.

Đại biểu và nhân dân tham gia tung còn

Với trò tó mák lẹ, người chơi sử dụng những quả mask lẹ để ngắm bắn vào các mục tiêu được dựng sẵn. Tùy theo khả năng, người chơi có thể lựa chọn tư thế đứng hoặc quỳ khi bắn. Trò chơi không giới hạn độ tuổi, thu hút sự tham gia của cả người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ và trẻ em, tạo nên không gian giao lưu vui vẻ giữa các thế hệ.

Nhân dân và du khách tham gia chơi tó mák lẹ

Ở trò tung còn, những quả còn nhiều màu sắc được tung lên cao, hướng về đỉnh cột vầu. Mỗi đường tung không chỉ thể hiện sự khéo léo, chính xác của người chơi mà còn gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, may mắn, mùa màng tốt tươi.

Đại biểu và nhân dân tham gia tung còn

Với trò đi cà kheo, người chơi sử dụng hai cây tre chắc chắn, có gắn bệ đặt chân để di chuyển. Đòi hỏi sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng, người chơi phải phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân, điều chỉnh từng bước đi để di chuyển vững vàng trên đôi cà kheo.

Nhân dân và du khách tham gia đi cà kheo

Trong khi đó, ném pao là trò chơi đề cao sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp giữa những người tham gia. Người chơi được chia thành hai bên, lần lượt tung và bắt pao. Mỗi lượt ném đòi hỏi sự căn chỉnh lực, phán đoán hướng bay và khả năng bắt pao chính xác, tránh để pao rơi xuống đất.

Nhân dân và du khách tham gia chơi ném pao

Ném pao là trò chơi đề cao sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp tránh để pao rơi xuống đất.

Các trò chơi dân gian đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi tại ngày hội góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc. Đây cũng là dịp để những nét đẹp văn hóa truyền thống được tái hiện trong đời sống đương đại, giúp người dân nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán của các dân tộc, từ đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi