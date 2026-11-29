Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với nhiều vụ sạt lở bờ sông, bờ biển. Ảnh: Nguyễn Du.

Nhận diện rủi ro bằng công nghệ số

Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn. Theo thống kê từ năm 2016 đến tháng 5/2025, khu vực ghi nhận 812 điểm sạt lở, với tổng chiều dài gần 1.211 km, trong đó có 688 điểm sạt lở bờ sông và 124 điểm sạt lở bờ biển.

Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, giúp chính quyền và người dân có thêm thời gian chuẩn bị phương án ứng phó. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng hỗ trợ phân tích khối lượng dữ liệu lớn, nhận diện mối liên hệ giữa lượng mưa, mực nước sông, thủy triều, địa hình và đặc điểm thoát nước tại từng khu vực.

Một nghiên cứu do TS. Đặng Trường An, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM cùng các cộng sự công bố ngày 23/10/2025, sử dụng dữ liệu mực nước theo giờ giai đoạn 1978-2022 tại trạm Mỹ Thuận, đã ứng dụng mô hình AI-LSTM và đạt độ chính xác NSE 0,98, sai số RMSE 9,25 cm khi dự báo trước 1 giờ. Kết quả cho thấy tiềm năng ứng dụng AI trong dự báo thủy văn, hỗ trợ cảnh báo nguy cơ ngập úng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi kết hợp dữ liệu dự báo mưa với thông tin mực nước trên các tuyến sông, kênh, rạch và hệ thống thoát nước đô thị, các mô hình học máy có thể hỗ trợ xác định khu vực có nguy cơ ngập cao, thời điểm dễ xảy ra ngập và mức độ ảnh hưởng dự kiến. Công nghệ mô phỏng thủy lực cũng có thể được tích hợp để đánh giá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống kênh, cống và công trình thoát nước.

Không chỉ ứng dụng AI trong dự báo, việc xây dựng bản đồ số cảnh báo thiên tai cũng mở ra khả năng trực quan hóa thông tin theo từng địa bàn. Thông qua nền tảng này, dữ liệu về khu vực sạt lở, điểm ngập úng, tuyến đường bị ảnh hưởng, vùng có nguy cơ thiếu nước và khu vực xâm nhập mặn có thể được thể hiện bằng ký hiệu, màu sắc và thông tin chú giải. Người dân có thể truy cập bằng điện thoại hoặc máy tính để xác định vị trí cần lưu ý, tìm hiểu mức độ ảnh hưởng và tham khảo hướng dẫn phòng tránh.

Bản đồ số còn có thể tích hợp thông tin về điểm sơ tán, cơ sở y tế, trụ sở chính quyền, vị trí cấp nước và các tuyến đường có thể sử dụng khi xảy ra thiên tai. Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, dữ liệu về phạm vi xâm nhập mặn, điểm đo độ mặn sẽ hỗ trợ người dân cân nhắc thời điểm lấy nước phục vụ canh tác.

Thực tế cho thấy hiệu quả của bản đồ số không chỉ nằm ở khả năng hiển thị thông tin mà còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng cập nhật và kết nối giữa các cơ quan, địa phương. Nếu dữ liệu thiếu đồng bộ hoặc chậm cập nhật, thông tin cảnh báo khó đáp ứng yêu cầu ứng phó tại những khu vực có diễn biến thiên tai nhanh.

Đưa cảnh báo đến từng người dân

Cùng với AI và bản đồ số, ứng dụng di động được xem là một kênh quan trọng để rút ngắn thời gian truyền tải thông tin. Theo định hướng tại Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/04/2026 của Bộ Chính trị, được Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đang triển khai, ứng dụng có thể phát cảnh báo theo vị trí địa lý, dựa trên khu vực sinh sống hoặc vị trí người dùng cho phép xác định. Thay vì nhận thông tin chung cho toàn tỉnh, thành phố, người dân có thể tiếp cận cảnh báo phù hợp với địa bàn, kèm mức độ nguy hiểm, thời gian dự kiến xảy ra, phạm vi ảnh hưởng và những việc cần thực hiện.

Theo số liệu của Cục Thống kê, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt 92,8%, tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 84,1%. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương nghiên cứu mở rộng hình thức truyền thông, cảnh báo trên nền tảng số. Tuy nhiên, để không bỏ sót nhóm người dân chưa sử dụng điện thoại thông minh, các kênh SMS và hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn cần được duy trì.

Một vấn đề khác là làm thế nào để người dân hiểu và biết cách hành động khi nhận cảnh báo. Theo ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khoảng cách giữa dự báo và cảnh báo tác động vẫn là vấn đề cần quan tâm. Các bản tin có thể cung cấp thông tin kỹ thuật về cấp gió, cấp lũ, nhưng điều người dân cần biết là thiên tai sẽ ảnh hưởng cụ thể thế nào đến cuộc sống của họ. Vì vậy, thông tin cần được chuyển sang ngôn ngữ dễ hiểu, sát thực tế, với sự tham gia của nhà khoa học và truyền thông.

Ở góc độ cộng đồng, ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh giá trị thực sự của cảnh báo sớm không nằm ở việc phát đi thông tin mà ở khả năng giảm thiểu thiệt hại. Theo ông, hệ thống cảnh báo cần tăng cường tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dân, bởi những dấu hiệu như sạt lở, ngập úng cục bộ được phát hiện tại hiện trường có thể bổ sung dữ liệu quan trọng cho công tác giám sát.

Bên cạnh việc phát cảnh báo, truyền thông số cần chuyển từ những bản tin thông báo dài sang video ngắn, đồ họa, hình ảnh minh họa và nội dung hỏi đáp trực tuyến. Chẳng hạn, người dân cần được hướng dẫn nhận biết vết nứt, sụt lún bất thường khi có nguy cơ sạt lở; cách bảo vệ thiết bị điện khi ngập úng; kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước và bảo quản nguồn nước ngọt trong mùa hạn, từ đó người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại trước thiên tai.