Cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Gần một tháng nay, mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh hành quân bộ khoảng 5km từ khu vực trú quân đến thao trường làm nhiệm vụ. Dưới cái nắng gay gắt, cán bộ, chiến sĩ miệt mài đào đắp, vận chuyển vật liệu, củng cố hệ thống công sự, trận địa; đồng thời bố trí thiết bị, âm thanh tạo giả, phục vụ các phương án diễn tập thực binh. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống làn da đen sạm nhưng mọi người đều làm việc khẩn trương, tỉ mỉ, phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao.

Giữa không khí lao động rộn ràng ấy, câu chuyện của Trung sĩ Phạm Văn Pháp, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 khiến đồng đội thêm cảm phục. Ông nội qua đời, nỗi buồn mất người thân là điều không dễ nguôi ngoai, nhưng trước nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, Pháp đã nén đau thương, xin phép gia đình ở lại cùng đồng đội hoàn thành diễn tập. Trên thao trường, Pháp vẫn tận tụy với từng phần việc, không để tâm trạng riêng ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng nhiệm vụ chung.

LLVT tỉnh Tây Ninh tích cực luyện tập chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Xác định công tác chuẩn bị thao trường là khâu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc diễn tập, Trung đoàn 738 đã tổ chức lực lượng khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân; đồng thời duy trì nghiêm công tác kiểm tra, đôn đốc. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm thao trường, trực tiếp hướng dẫn bộ đội thi công, kiểm tra chất lượng công sự, trận địa và các thiết bị phục vụ diễn tập.

Trung tá Nguyễn Thế Minh, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 738, nhấn mạnh: “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ. Đơn vị xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, tổ chức phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Chúng tôi đặc biệt chú trọng bảo đảm các công trình đúng yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật, sát với ý định diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng bước vào luyện tập, thực hành diễn tập đạt kết quả cao”.

Sẵn sàng xử trí các tình huống đánh địch

Trong phương án thực binh, Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm thực hành chiến đấu với đề mục: Tiểu đoàn 1 vận động tập kích địch tạm dừng và Đại đội 5 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc đánh địch bảo vệ đồn. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Trung đoàn 174 đã tập trung luyện tập chặt chẽ từ phương án cơ động, triển khai đội hình, vận động đánh chiếm mục tiêu. Từng tình huống được tổ chức luyện tập nhiều lần, từ phân đoạn đến tổng hợp.

Lực lượng dân quân luyện tập phương án sẵn sàng đánh địch từ trên không.

Thiếu tá Phạm Minh Trung, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, cho biết: “Đơn vị tập trung huấn luyện cho bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục động tác, nâng cao khả năng phối hợp, xử trí linh hoạt các tình huống theo đúng ý định diễn tập. Đội ngũ cán bộ trực tiếp bám thao trường, duy trì luyện tập nghiêm túc, kiểm tra, rút kinh nghiệm sau từng lần thực hành, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với huấn luyện lực lượng tại chỗ, Trung đoàn 174 còn thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Nhờ làm tốt công tác quản lý, việc huy động, tiếp nhận, sắp xếp tổ chức, biên chế được thực hiện nhanh chóng. Mỗi quân nhân dự bị có hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng khi nhận lệnh tập trung đều chủ động thu xếp công việc, trở về đơn vị đúng thời gian, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Tại khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, cán bộ, chiến sĩ đang tập trung luyện tập phương án chiến đấu, tổ chức lực lượng bám trụ, phối hợp với các đơn vị bạn đánh trả, ngăn chặn địch, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao. Theo Trung tá Ngô Xuân Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, tổ chức luyện tập sát với tình huống giả định, chú trọng khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa các bộ phận. Qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, trình độ xử trí tình huống, phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Cùng với bộ đội chủ lực, biên phòng, LLVT các xã Hảo Đước, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, Tân Lập, Bến Cầu và các phường Gò Dầu, Tân Ninh cũng tích cực tham gia luyện tập, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc ngay từ cơ sở. Bên cạnh phát huy cách đánh du kích, sở trường tác chiến tại địa bàn, lực lượng dân quân chú trọng nâng cao khả năng sử dụng, làm chủ vũ khí, trang bị được biên chế. Trước tình huống giả định xuất hiện các phương tiện không người lái, dân quân đã phối hợp xử trí theo phương án và nhiệm vụ được giao. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng thích ứng trước những hình thái, phương thức tác chiến mới.