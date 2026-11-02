Tác giả: Sharon Moalem/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Nửa kia vượt trội

Với vốn kiến thức chuyên môn của mình, Tiến sĩ di truyền học Sharon Moalem sẽ giải thích những ưu thế về mặt di truyền và miễn dịch của phụ nữ so với nam giới. Nhiều độc giả sẽ thấy bất ngờ khi biết cơ thể của phụ nữ có nhiều điểm vượt trội hơn nửa kia, dù sức mạnh cơ bắp bị hạn chế.

Phụ nữ mới đúng là 'phái mạnh'

Về sức mạnh cơ bắp, đàn ông đúng là phái mạnh. Nhưng nếu xét về mặt di truyền, phụ nữ lại mạnh hơn nam giới. Tế bào trong cơ thể nữ giới tái tạo nhanh hơn, phân chia tốt hơn.

Xét về mặt di truyền, các tế bào trong cơ thể nữ giới dẻo dai và tái tạo nhanh hơn so với đàn ông, họ mới chính là "phái mạnh". Ảnh minh họa: H.C.

Trong cái đêm vợ chồng tôi được đưa đến bệnh viện, tôi biết các tế bào của vợ tôi đã bắt đầu phân chia và đang trải qua quá trình chọn lọc ở cấp tế bào để đối phó với các vi sinh vật có khả năng xâm nhập cơ thể sau vụ va chạm. Chúng bắt đầu dựa vào trí thông minh sinh học đã qua sàng lọc của mình để tiến hành việc sửa chữa các mô.

Ở mỗi vùng trên cơ thể vợ tôi, cho dù đó là bạch cầu, một bộ phận của hệ miễn dịch, hay tế bào biểu mô hình thành da, các tế bào của cô ấy sẽ trải qua quá trình chọn lọc di truyền đầy mạnh mẽ và linh hoạt. Còn cơ thể tôi chứa toàn tế bào giống hệt nhau về mặt di truyền nên không được lựa chọn như vậy.

Mặc dù tất cả nữ giới về mặt sinh học đều có hai nhiễm sắc thể X trong mọi tế bào, nhưng mỗi tế bào lại chỉ đem một nhiễm sắc thể ra sử dụng. Tế bào của vợ tôi sử dụng nhiễm sắc thể X mà cô ấy thừa hưởng từ cha hoặc mẹ mình. Tế bào của tôi chẳng có lựa chọn xa xỉ ấy.

Tế bào nào trong cơ thể tôi cũng sử dụng nhiễm sắc thể X giống hệt nhau, tức là nhiễm sắc thể tôi nhận được từ mẹ, còn nhiễm sắc thể Y chẳng làm được gì nhiều sau vụ tai nạn chúng tôi gặp phải ngoài bó tay chịu trận.

Khả năng sử dụng các nhiễm sắc thể X khác nhau là một trong những lý do chính khiến vợ tôi được hưởng ưu thế di truyền. Khi phòng bệnh của chúng tôi tràn ngập bóng bay viết lời chúc “Chóng bình phục nhé”, các tế bào trong cơ thể cô ấy đang dùng những nhiễm sắc thể X khác nhau để tiếp tục phân chia nhanh chóng.

Cơ chế khởi đầu bằng việc chia đôi các cặp nhiễm sắc thể trong những tế bào sử dụng một nhiễm sắc thể X từ mẹ và một từ cha giờ lại hối hả chuyển sang ưu tiên dùng nhiễm sắc thể hiệu quả hơn ở nhiệm vụ được giao. Thậm chí, trước khi những nhân viên cấp cứu đầu tiên đến hiện trường, nhiều tế bào bạch cầu khác cũng phân chia và sử dụng nhiễm sắc thể X này thay vì nhiễm sắc thể X kia.

Và để vượt qua thử thách chữa trị, chắc hẳn khắp cơ thể cô ấy cũng đang diễn ra một cuộc cạnh tranh tương tự giữa các tế bào để chọn dùng nhiễm sắc thể X tốt nhất cho nhiệm vụ trên. Nếu bạn nhìn vào máu của tôi với mong muốn thấy điều tương tự, bạn sẽ phải thất vọng.

Việc sử dụng hai nhiễm sắc thể X khiến nữ giới đa dạng hơn về mặt di truyền. Và việc có thể trông cậy vào kiến thức di truyền đa dạng ấy chính là lý do khiến nữ giới luôn dẫn đầu. Cho dù đó là bé gái sơ sinh đã sống sót ở NICU, khả năng chống lại nhiễm trùng, hay việc giảm thiểu nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ có liên quan tới nhiễm sắc thể X ở nữ giới, tất cả đều vạch ra một sự thật đơn giản rằng nữ giới có sự linh hoạt mang tính di truyền mà nam giới không hề có.

Mặc dù chúng ta thuộc cùng một loài và có nhiều điểm tương đồng hơn là dị biệt, có một lý do quan trọng khiến phụ nữ được thiên phú về mặt di truyền. Chính sự tồn tại của chúng ta cũng lệ thuộc vào nó suốt hàng triệu năm qua. Nói chung, trở thành giới tính khỏe mạnh hơn cho phép nữ giới sống đủ lâu để đảm bảo khả năng sinh tồn của con cháu, hay nói cách khác, chính là khả năng sinh tồn của tất cả chúng ta.

Những nghiên cứu di truyền, phát hiện lâm sàng đầu tiên và kinh nghiệm sống của tôi cùng các công trình nghiên cứu mang tính đột phá của đồng nghiệp cũng như những phát hiện của các nhà khoa học tiên phong thách thức học thuyết ở thời đại của họ đều tựu trung lại thành một nhận định không thể chối cãi: Phụ nữ mới là phái mạnh hơn.