Các em nhỏ vui mừng nhận xe đạp tại chương trình “Phiên chợ Hạnh Thương 0 đồng”.

Phiên chợ với 14 gian hàng, cung cấp đa dạng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân như: Vật liệu xây dựng, nông cụ, cá khô, dụng cụ sinh hoạt, chăn, màn, quần áo, gia vị, trái cây, mỹ phẩm, giống gia súc...

Điểm đặc biệt của chương trình là người dân được phát phiếu mua hàng và tự do lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như sở thích của gia đình mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Qua đó, không chỉ mang đến những món quà thiết thực, phiên chợ còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp bà con được trải nghiệm cảm giác đi chợ, tự tay lựa chọn những món đồ mình mong muốn.

Đông đảo người dân đến các gian hàng, tự tay lựa chọn những mặt hàng thiết yếu phù hợp với nhu cầu của gia đình mà không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào.

Trong khuôn khổ chương trình, 2.900 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai xã Khâu Vai, Sơn Vĩ được hỗ trợ mua hàng miễn phí; 1.500 trẻ em và 2.000 hội viên phụ nữ cũng được trao tặng những phần quà ý nghĩa. Bên cạnh đó, người dân còn được đội ngũ giáo sư, bác sĩ đến từ Bệnh viện 1A, thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thăm khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Đặc biệt, 5.000 suất ăn miễn phí cũng được chuẩn bị để phục vụ bà con đến tham gia phiên chợ.

Đội ngũ giáo sư, bác sĩ đến từ Bệnh viện 1A, thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thăm khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Với tổng trị giá các hoạt động và phần quà lên tới 25 tỷ đồng, “Phiên chợ Hạnh Thương 0 đồng” là hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn khó khăn. Chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thắp lên niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.