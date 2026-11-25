Cứ tối đến, ông Lã Văn Quân (phường Cam Đường) lại lúi húi bên chiếc quạt điện cũ đã ngừng quay. Trước mặt ông là một mớ dây điện xanh, đỏ, vài con ốc vít đủ kích cỡ, chiếc tua vít cùng những bộ phận, linh kiện vừa được ông tỉ mẩn tháo rời.

Thi thoảng, vợ ông lại hỏi xem chiếc quạt rốt cuộc hỏng ở đâu, rồi chuyển sang chuyện thời tiết mấy hôm nay trở lạnh. Bà bảo quạt đã dùng đến đâu mà ông vội sửa, ngồi nhiều lại còng lưng, vất vả mấy đứa cháu phải đấm lưng cho ông.

Ông Lã Văn Quân cùng vợ.

Ông chăm chú lắng nghe, vừa thoăn thoắt uốn lại đầu dây, vừa ôn tồn trả lời vợ. Có lúc, cả hai cùng bật cười vì một chi tiết trong câu chuyện thường ngày.

Ở ngôi nhà của ông bà, chuyện đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bỗng dưng “dở chứng” dường như chẳng bao giờ khiến các thành viên phải bận tâm. Bởi trong nhà đã có một “chuyên gia” đáng tin cậy, có thể sửa từ bàn là, quạt điện đến máy bơm.

Khi chiếc tivi bỗng dưng mất hình, chiếc quạt không quay hay những thiết bị điện gia dụng khác gặp trục trặc, nhiều gia đình thường nghĩ ngay đến việc gọi thợ sửa cho nhanh hoặc mua món mới để dùng. Còn với ông Quân, việc đầu tiên bao giờ cũng là đeo chiếc kính viễn, lật qua lật lại món đồ, xem còn có thể sửa được hay không.

Cũng từ thói quen “thương đồ, tiếc của” ấy, những người thân trong gia đình thường nói đùa đầy tự hào: “Nhà hỏng gì, bố sửa nấy”.

Ông Lã Văn Quân tỉ mẩn sửa những đồ gia dụng bị hỏng.

Một góc nhỏ trong căn nhà của ông Quân là “kho gia bảo”, tập hợp đủ thứ vật dụng đã qua sử dụng: chiếc tivi “cổ lỗ sĩ”, chiếc cát sét từ “đời nảo đời nào”, vài bộ khung quạt điện cũ và những thiết bị gia dụng đã tháo rời… Mỗi thứ một kiểu dáng, một tình trạng hư hỏng khác nhau, nhưng đều có chung một điểm đặc biệt: từng bị coi là phế liệu, bị bỏ đi.

Cứ hễ đi quanh xóm, thấy ai định vứt bỏ đồ điện tử hay đồ gia dụng cũ, ông Quân lại đến hỏi mua hoặc xin mang về nhà. Trong khi người khác chỉ nhìn thấy một đống sắt vụn, ông lại thấy cả một cơ hội, một thử thách đầy hứng khởi để mày mò sửa chữa.

Có những món đồ thực ra “bệnh” rất nhẹ, chỉ cần ông tháo ra lau sạch bụi, tra vài giọt dầu, khắc phục một lỗi nhỏ là lại chạy tốt. Nhưng cũng có những thứ “ương bướng” hơn, buộc ông phải tháo ra, lắp vào nhiều lần, thức đến nửa đêm mới tìm được nguyên nhân. Mỗi lần tự tay “hồi sinh” một món đồ cũ, ông lại nở nụ cười mãn nguyện.

Không phải lần nào cũng thành công, nhưng ông chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Với ông, mỗi món đồ hỏng giống như một câu đố hóc búa, một trò chơi trí tuệ đòi hỏi người tham gia phải thật nhẫn nại.

Với những món đồ không sửa được, ông Quân tháo phụ tùng để dự phòng cho những lần sửa tiếp theo.

Có lẽ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy ông “tham việc”, “rỗi hơi”, nhưng ông Quân luôn có lý lẽ riêng: “Đồ đạc còn sửa được thì cố sửa, còn dùng được thì đừng vội vứt bỏ kẻo lãng phí. Một khi đã mang về nhà, tôi sẽ thử sức xem mình có thể làm được gì để hồi sinh món đồ đó hay không”, ông vui vẻ cho biết.

Những món đồ cũ kỹ cứ thế tìm đến nhà ông. “Có món sau khi sửa xong được ông ấy giữ lại để gia đình tiếp tục sử dụng, có món lại được ông tháo phụ tùng dự phòng cho những lần sửa chữa tiếp theo. Một ngày không đụng vào đồ cũ là ông ấy thấy buồn. Ông ấy quý đồ cũ như quý vợ!”, bà Đỗ Thị Quý, vợ ông Quân, hóm hỉnh chia sẻ.

Anh Nguyễn Thế Vinh, ở phường Lào Cai, rất khâm phục tài sửa đồ cũ của ông: “Điều đáng quý ở ông Quân là tính kiên trì, ham học hỏi và khả năng ‘bắt bệnh’ cho đồ hỏng. Ông cũng rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với anh em, bạn bè và luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người trong khu dân cư sửa chữa những đồ điện gia dụng”.

Điều đặc biệt là ông Quân chưa từng qua trường lớp đào tạo chuyên sâu về điện tử hay sửa chữa điện dân dụng. Những “ngón nghề”, kỹ thuật ấy chủ yếu do ông tự tìm tòi qua sách, báo, tự học hỏi và âm thầm tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm.

Cứ mỗi lần tự tay chữa lành cho một món đồ là một lần ông có thêm những kiến thức mới.

Những chiếc quạt hỏng "hồi sinh" dưới bàn tay của ông Quân.

Biến những món đồ cũ tưởng như bỏ đi thành vật dụng có giá trị, ông Quân cảm thấy mình đã làm được việc có ích. Thói quen hay lam hay làm, hỏng đâu sửa đấy của ông giúp gia đình tiết kiệm một khoản chi phí sinh hoạt kha khá.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi nhiều món đồ có thể dễ dàng mua mới chỉ sau vài thao tác trên máy tính, nếp sống của ông như một “quãng lặng” quý giá, gợi nhắc về sự cần mẫn và ý thức tiết kiệm.

Ông Quân có lẽ chẳng bao giờ nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao. Ông làm tất cả chỉ vì thích sửa đồ, thích tìm hiểu vì sao cánh quạt hôm nay lại đứng im, chiếc tivi kia tự dưng không lên hình. Hơn hết, ông thấy vui khi đôi bàn tay mình, ở tuổi 60, vẫn có thể làm được điều có ích cho gia đình.

Chiều dần buông xuống, phố xá đã lên đèn, ông Quân lại tất bật với món đồ đang sửa dở. Ngồi kế bên, vợ ông tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

“Nhà hỏng gì, bố sửa nấy” - câu nói vui ấy gói ghém cả một nếp sống, một nét văn hóa gia đình đáng trân trọng: biết tiết kiệm, tìm thấy niềm vui trong lao động và thấy mình sống có ích mỗi ngày.

Những món đồ cũ hỏng vẫn có thể tiếp tục hoạt động nhờ bàn tay tỉ mẩn của ông Quân. Còn trong căn nhà ấy, tiếng dụng cụ kim loại lách cách hòa cùng lời thủ thỉ chuyện trò sẽ mãi là khúc ca hạnh phúc, bình yên, nuôi dưỡng tổ ấm qua năm tháng.