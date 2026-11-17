Vườn cà phê chín đỏ của các công nhân.

Cà phê sau khi thu hái sẽ được đưa ra khu vực trống để nhặt bỏ tạp chất, đóng bao.

Niềm vui được mùa của công nhân, người lao động Công ty Cà phê 15.

Gần trưa, trong khu vườn của Đội sản xuất 3, dưới sự hướng dẫn của Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thu Ngân, Đội trưởng, các công nhân vẫn tích cực kéo bạt, hái quả, tiếng cười nói râm ran. Quá trình thu hoạch cà phê, gặp những cành cao, mọi người thường phải dùng thang và ghế nhựa để đứng lên. Cứ sau khoảng 10 - 15 phút, các thanh niên trai tráng lại hợp sức kéo những tấm bạt đã chứa đầy quả cà phê chín ra khu đất rộng để chị em phụ nữ nhặt bỏ tạp chất, đóng bao. Sau một năm vất vả nắng mưa, ai cũng tự hào, phấn khởi trước thành quả lao động vượt trội của bản thân và tập thể.

Đúng 11 giờ, đại diện Công ty, các đội sản xuất, chủ vườn, bộ phận kho bắt đầu di chuyển qua các khu vực để cân sản phẩm. Mọi thông tin, số liệu đều được ghi chép, tổng hợp, đối chiếu cụ thể, chi tiết trước khi xe công nông, xe tải vận chuyển cà phê tươi về sân phơi. Theo hướng dẫn của Công ty, những năm qua, các đội sản xuất đều tổ chức thu hái cà phê thành nhiều đợt, tránh tình trạng thu hái đại trà, xanh chín lẫn lộn, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Cách làm này tuy mất nhiều thời gian, công sức, song bù lại, thành phẩm luôn được thị trường ưu tiên đón nhận, trả giá cao hơn.

Những bao cà phê tươi được các công nhân nam đưa ra khu vực tập kết nằm cạnh những lối đi.

Việc cân đong, ghi chép, đối chiếu số liệu được thực hiện công khai, chặt chẽ tại mỗi vườn cây.

Trên sân phơi rộng, những mẻ cà phê “1 nắng”, “2 nắng”, “3 nắng”… được đội ngũ công nhân ngăn cách bằng những lối đi, khoảng trống, đảm bảo mẻ trước, mẻ sau không bị hòa lẫn vào nhau. Hết khu này sang khu khác, hai chiếc xe máy cày chuyên dụng liên tục cào, đảo giúp những hạt cà phê chín đỏ được khô giòn. Theo Trung tá QNCN Nguyễn Văn Bằng, Đội trưởng Đội sản xuất 1, cà phê chín sau khi thu hái phải phơi từ 10 - 15 nắng mới khô, tùy theo điều kiện thời tiết. Những khi trời có mây đen, dấu hiệu chuyển mưa, các đội phải huy động tối đa lực lượng hỗ trợ bộ phận kho bãi đẩy nhanh tiến độ thu gom cà phê trên những sân phơi.

Đại tá Lê Trung Thành, Giám đốc Công ty Cà phê 15 cho biết: “Hiện nay, Công ty đang quản lý, khai thác gần 830 ha cà phê kinh doanh. Niên vụ 2026, sản phẩm cà phê quả tươi dự kiến đạt khoảng 12.530 tấn (bằng 110,14% sản lượng năm 2025). Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Công ty chú trọng áp dụng các phương pháp canh tác tiên tiến theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững, tuần hoàn. Đến nay, 100% diện tích cà phê của Công ty được công nhận đạt “Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột”. Năm 2025, công ty là doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk xây dựng vùng cà phê hữu cơ với diện tích 23 ha theo tiêu chuẩn USDA (United States Department of Agriculture, Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ) và EU (European Union).

Cà phê tươi được các công nhân xếp lên xe công nông chở về sân phơi.

Những chiếc xe công nông liên tục chở cà phê tươi về sân phơi.

Công nhân sân phơi sử dụng phương tiện chuyên dụng để đảo, trộn, giúp cà phê được khô giòn.

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành Nhà máy chế biến cà phê bột với dây chuyền rang - xay - đóng gói hiện đại, có công suất 200kg/giờ. Từ nhà máy chế biến hiện đại này, Công ty hướng đến đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm cà phê bột đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thị trường trong và ngoài nước”.

Công ty cũng mạnh dạn tái canh những diện tích vườn cây già cỗi bằng phương pháp sử dụng chồi giống mới ghép trên gốc cũ, rút ngắn chu kỳ kiến thiết cơ bản, giảm chi phí đầu tư so với việc trồng mới. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cà phê 15 đã tái canh được hơn 550 ha cà phê, đạt 100% diện tích cà phê cần tái canh. Năng suất vườn cây tái canh của đơn vị vượt trội, đạt 22 tấn cà phê quả tươi/ha - cao nhất vùng Tây Nguyên. Đơn vị tích cực nghiên cứu, sản xuất, sử dụng thuốc sinh học tự ủ, giúp phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Chỉ tính riêng trong lĩnh vực sản xuất cà phê, Công ty đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 650 công nhân, trong đó có 101 công nhân người dân tộc thiểu số, với mức lương bình quân 16 triệu đồng/người/tháng; đồng thời tạo việc làm thời vụ cho hàng nghìn lao động địa phương khác. Trong tổng số hơn 600 hộ công nhân nhận khoán vườn cà phê, hằng năm có hơn 80% hộ vượt khoán. Đời sống, thu nhập ổn định; các chế độ, chính sách được quan tâm, đãi ngộ, bảo đảm đầy đủ là cơ sở, tiền đề quan trọng để công nhân, người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty trong suốt những năm qua.